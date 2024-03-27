Mir Pay, СБПэй и «Привет!)» пропали из «Play Маркета». Где их можно скачать?





Пользователям устройств на базе Android с сегодняшнего дня недоступны приложения Mir Pay, СБПэй и «Привет!)» в магазине «Play Маркет». Компания Google удалила их ради соблюдения санкционных ограничений, введённых в отношении оператора платёжной системы «Мир» — компании НСПК.



Эти приложения по-прежнему можно скачать из сторонних магазинов, а также с сайтов, которые хранят и каталогизируют установочные APK-файлы.



Mir Pay: RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA / Aptoide

СБПэй: RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA

Привет!): RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA



В процессе установки смартфон может спросить разрешение на инсталляцию приложения из сторонних источников. Необходимо предоставить такое разрешение, если вы раньше не выдавали его или оно было отозвано.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым