Mir Pay, СБПэй и «Привет!)» пропали из «Play Маркета». Где их можно скачать?

Александр



Пользователям устройств на базе Android с сегодняшнего дня недоступны приложения Mir Pay, СБПэй и «Привет!)» в магазине «Play Маркет». Компания Google удалила их ради соблюдения санкционных ограничений, введённых в отношении оператора платёжной системы «Мир» — компании НСПК.

Эти приложения по-прежнему можно скачать из сторонних магазинов, а также с сайтов, которые хранят и каталогизируют установочные APK-файлы.

Mir Pay: RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA / Aptoide
СБПэй: RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA
Привет!): RuStore / Huawei AppGallery / 4PDA

В процессе установки смартфон может спросить разрешение на инсталляцию приложения из сторонних источников. Необходимо предоставить такое разрешение, если вы раньше не выдавали его или оно было отозвано.

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Комментарии

Esthet
+1860
Esthet
Самса свою платежку тоже отрубает😒
2 часа назад в 21:45
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