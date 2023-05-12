Скрытая функция сохранения сайтов и писем на iPhone, о которой вы даже не подозревали

Фархад
iPhone

Иногда пользователи смартфонов Apple сталкиваются с необходимостью сохранить большую статью с сайта или письмо для распечатки или последующей обработки на компьютере. К сожалению, функция создания скриншотов не всегда подходит для этих целей, поскольку снимки экрана могут не вместить весь контент, а также они зачастую искажают мелкие шрифты. На этот случай производитель iPhone предусмотрел возможность экспорта нужной веб-страницы или письма в удобном формате PDF, но спрятал эту опцию вглубь iOS. Рассказываем, как найти эту функцию.

Чтобы сохранить нужный сайт или письмо в формате PDF на iPhone, выполните следующие шаги:
  • Откройте Safari или Почту;
  • Найдите нужную страницу или письмо и откройте его;
  • Нажмите на значок поделиться в нижней части экрана и выберите «Напечатать»; В открывшемся меню вы можете выбрать, какие именно страницы вам нужны, а также настроить формат бумаги, масштаб и многое другое;
iPhone
  • Теперь нажмите на кнопку поделиться в верхней части экрана и выберите «Сохранить в Файлы»;
  • Выберите папку для сохранения, введите название и нажмите «Сохранить»;
  • Готово!
iPHone

Теперь вы можете сохранить письмо или веб-страницу в формате PDF для последующей распечатки или обработки на компьютере.

А какие скрытые функции iOS знаете вы?
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