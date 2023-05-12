Скрытая функция сохранения сайтов и писем на iPhone, о которой вы даже не подозревали

Откройте Safari или Почту;

Найдите нужную страницу или письмо и откройте его;

Нажмите на значок поделиться в нижней части экрана и выберите «Напечатать»; В открывшемся меню вы можете выбрать, какие именно страницы вам нужны, а также настроить формат бумаги, масштаб и многое другое;

Теперь нажмите на кнопку поделиться в верхней части экрана и выберите «Сохранить в Файлы»;

Выберите папку для сохранения, введите название и нажмите «Сохранить»;

Готово!

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Иногда пользователи смартфонов Apple сталкиваются с необходимостью сохранить большую статью с сайта или письмо для распечатки или последующей обработки на компьютере. К сожалению, функция создания скриншотов не всегда подходит для этих целей, поскольку снимки экрана могут не вместить весь контент, а также они зачастую искажают мелкие шрифты. На этот случай производитель iPhone предусмотрел возможность экспорта нужной веб-страницы или письма в удобном формате PDF, но спрятал эту опцию вглубь iOS. Рассказываем, как найти эту функцию.Чтобы сохранить нужный сайт или письмо в формате PDF на iPhone, выполните следующие шаги:Теперь вы можете сохранить письмо или веб-страницу в формате PDF для последующей распечатки или обработки на компьютере.А какие скрытые функции iOS знаете вы?