Приложение Google для iOS недавно обновилось, и среди небольших нововведений в нём обнаружилось одно довольно интересное. Разработчики встроили туда игру, причём для того, чтобы найти её, нужно знать где искать.
Для запуска игры нужно открыть приложение Google, перейти в раздел вкладок (кнопка внизу посередине), закрыть все открыте вкладки и немного подождать. Через несколько секунд на экране появятся разноцветные фигуры разных форм. Свайпните по любой из них — тут же запустится гибрид пинбола и арканоида.
Как ни странно, игра довольно продолжительная и разнообразная. В ней предусмотрены различные бонусы и «наказания» — например, появление дополнительного шарика, изменение его размера, снижение или увеличение скорости и прочее.
Игра запускается даже без интернета, что роднит её с пасхалкой в Chrome — игру про динозавра, которую можно запустить, когда нет соединения с сетью, чтобы не было скучно.
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