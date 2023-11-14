2ГИС обновил автомобильный навигатор. Стало намного удобнее!

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Разработчики выпустили обновлённую версию приложения 2ГИС для iOS и Android. В нём появилась улучшенная поддержка автомобильных систем CarPlay и Android Auto.Пять ключевых улучшений:1. Переключение с телефона на CarPlay и обратноПоявилась поддержка быстрого переключения между CarPlay и приложением на телефоне. В один клик карта с маршрутом перемещается с дисплея авто на телефон и обратно, что помогает строить маршрут, выбирать парковки и смотреть комментарии других водителей.2. Градусник маршрутаПри подключении iPhone к мультимедиа-экрану авто на карте появится прогресс-бар в виде градусника. Это быстрый способ наглядно увидеть, где нет без заторов, а где пробки. Можно в пару кликов запустить на карте показ всего маршрута целиком, чтобы моментально узнать, что скрывается за поворотом.3. Контекстные подсказкиТеперь на дисплее авто отображается время в пути до дома или работы — тех мест, которые добавлены в избранное на карте. Можно оценить, сколько займёт дорога, ещё до постройки маршрута.4. Обновлённый поиск и настройкиЭкран поиска стал информативнее — теперь АЗС, шиномонтажки, автосервисы и другие полезные точки всегда в быстром доступе. Это сэкономит время, которое раньше нужно было тратить на ввод названий или адресов. Появился раздел с быстрыми настройками — он пригодится, когда нужно включить или выключить голосовые подсказки, отображение пробок и парковок на карте.5. Интерфейс для правого руляИнтерфейс 2ГИС для CarPlay адаптирован для владельцев праворульных автомобилей. В России около 3,5 млн таких машин — для них можно выбрать подходящий вариант расположения карты.