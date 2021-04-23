2ГИС

2ГИС представил крупное обновление сервиса. Изменения будут интересы пользователям, бизнесу и разработчикам.

Пешеходный навигатор

В 2ГИС появился навигатор для пеших прогулок по городу — с пешеходными переходами, тропинками, лестницами, калитками и заборами. Он поддерживает полноценное ведение по маршруту, с озвучиванием манёвров, подсказками и с перестроением маршрута, если ты свернул не туда. 

Навигатор для грузовых автомобилей

Грузовая навигация в 2ГИС позволит оптимизировать расходы бизнеса на логистику: экономить деньги на бензине и добиваться более точного прогнозирования времени пути.

Чекины и «Написать всем»

2ГИС решил возродить чекины, популярные несколько лет назад. Отметиться в каком-то месте гораздо проще, чем писать отзыв. Для чекина достаточно отсканировать QR-код в одном из заведений: ваш чекин появится в справочнике 2ГИС и вы сможете поделиться с друзьями из соцсетей своими визитами, отзывами и фото. Компании с такими рекомендациями, чекинами, будут отмечены аватарками друзей, и это облегчит выбор другим пользователям. Чекины уже работают в Москве и Новосибирске — в нескольких десятках компаний и сетей. Среди них — «Бургер Кинг», бары Dictatura Estetica, «Stand Up Патрики» и Hard Rock Cafe.

Инструменты для бизнеса «Дело»

«Дело» помогает централизованно управлять присутствием компании в интернете: в 2ГИС, «Яндексе», соцсетях, на «Букинге», «Трипадвайзоре» и т. п. Там же можно следить не только за своими отзывами и показателями, но и за тем же самым у конкурентов: доступны обезличенные данные о намерениях пользователей и данные о фактах покупок и обращений.

Инструменты для разработчиков

Такси, службы доставки, крупные торговые сети, транспортные компании, весь бизнес, где есть геосценарии, может использовать и использует технологии 2ГИС, чтобы поверх него строить свои продукты и повышать эффективность бизнеса. Всё это теперь позволяют делать обновлённые инструменты API и SDK.



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