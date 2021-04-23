



2ГИС представил крупное обновление сервиса. Изменения будут интересы пользователям, бизнесу и разработчикам.



Пешеходный навигатор



В 2ГИС появился навигатор для пеших прогулок по городу — с пешеходными переходами, тропинками, лестницами, калитками и заборами. Он поддерживает полноценное ведение по маршруту, с озвучиванием манёвров, подсказками и с перестроением маршрута, если ты свернул не туда.



Навигатор для грузовых автомобилей



Грузовая навигация в 2ГИС позволит оптимизировать расходы бизнеса на логистику: экономить деньги на бензине и добиваться более точного прогнозирования времени пути.



Чекины и «Написать всем»



2ГИС решил возродить чекины, популярные несколько лет назад. Отметиться в каком-то месте гораздо проще, чем писать отзыв. Для чекина достаточно отсканировать QR-код в одном из заведений: ваш чекин появится в справочнике 2ГИС и вы сможете поделиться с друзьями из соцсетей своими визитами, отзывами и фото. Компании с такими рекомендациями, чекинами, будут отмечены аватарками друзей, и это облегчит выбор другим пользователям. Чекины уже работают в Москве и Новосибирске — в нескольких десятках компаний и сетей. Среди них — «Бургер Кинг», бары Dictatura Estetica, «Stand Up Патрики» и Hard Rock Cafe.



Инструменты для бизнеса «Дело»



«Дело» помогает централизованно управлять присутствием компании в интернете: в 2ГИС, «Яндексе», соцсетях, на «Букинге», «Трипадвайзоре» и т. п. Там же можно следить не только за своими отзывами и показателями, но и за тем же самым у конкурентов: доступны обезличенные данные о намерениях пользователей и данные о фактах покупок и обращений.



Инструменты для разработчиков



Такси, службы доставки, крупные торговые сети, транспортные компании, весь бизнес, где есть геосценарии, может использовать и использует технологии 2ГИС, чтобы поверх него строить свои продукты и повышать эффективность бизнеса. Всё это теперь позволяют делать обновлённые инструменты API и SDK.







