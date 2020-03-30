

С 31 марта по 2 апреля матчи будут проходить каждый день c 19:00, в каждом из них примут участие по одному игроку ФК «Амкал». Футболисты будут играть с пользователями, которые «добавятся к ним в друзья» в FIFA 20 на PlayStation 4. Никнейм героя матча будет заранее объявлен за несколько часов до старта стрима в официальном аккаунте adidas в социальной сети Bконтакте, чтобы пользователи смогли до начала матча «добавиться в друзья» в FIFA 20 и получить шанс бросить вызов одному из игроков ФК «Амкал». Те, кто смогут сыграть, будут случайным образом выбираться героями во время проведения онлайн-матчей. Таким образом, каждый из футболистов «Амкала» сможет провести несколько матчей с пользователями.