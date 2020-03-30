В условиях отмены и переносов большинства самых масштабных международных спортивных турниров и соревнований все большую популярность набирает киберспорт, который объединяет всех увлеченных спортом, позволяя им оставаться единым сообществом. Спорт не останавливается, даже если нужно проводить время дома, заботясь о своем здоровье, а также о благополучии родных и близких. Именно поэтому adidas предлагает всем желающим присоединиться к футбольному сообществу бренда и стать частью команды #hometeam.
Онлайн-матчи adidas по FIFA 20 пройдут на PlayStation 4, а их расписание и трансляции будут доступны в официальном аккаунте бренда в социальной сети «ВКонтакте». К проекту присоединились амбассадоры бренда, известные игроки футбольного любительского клуба «Амкал»: профессиональный киберспортсмен Сергей Никифоров (KEFIR), а также Герман Попков (German El Classico) и Гена Миллер.
Онлайн-матчи adidas по FIFA 20 пройдут на PlayStation 4, а их расписание и трансляции будут доступны в официальном аккаунте бренда в социальной сети «ВКонтакте». К проекту присоединились амбассадоры бренда, известные игроки футбольного любительского клуба «Амкал»: профессиональный киберспортсмен Сергей Никифоров (KEFIR), а также Герман Попков (German El Classico) и Гена Миллер.
С 31 марта по 2 апреля матчи будут проходить каждый день c 19:00, в каждом из них примут участие по одному игроку ФК «Амкал». Футболисты будут играть с пользователями, которые «добавятся к ним в друзья» в FIFA 20 на PlayStation 4. Никнейм героя матча будет заранее объявлен за несколько часов до старта стрима в официальном аккаунте adidas в социальной сети Bконтакте, чтобы пользователи смогли до начала матча «добавиться в друзья» в FIFA 20 и получить шанс бросить вызов одному из игроков ФК «Амкал». Те, кто смогут сыграть, будут случайным образом выбираться героями во время проведения онлайн-матчей. Таким образом, каждый из футболистов «Амкала» сможет провести несколько матчей с пользователями.
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