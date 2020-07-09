





AliExpress сегодня в 19:00 по московскому времени покажет пилотный выпуск шоу «Aliexpress доставляет» в своём мобильном приложении. Гостями первого выпуска станут представитель Pornhub в России Дмитрий Колодин и секс-блогер Арина Холина.Основной темой выпуска будет индустрия развлечений для взрослых, а гости обсудят разницу в восприятии секса в России и мире, и попробуют решить, как «добиться открытости разговора без комплексов».В анонсе шоу сообщается, что герои программы в прямом эфире проведут фундаментальный «тест-драйв» секс-игрушек: сравнят их, включат, приложат к телу, проверят мощность вибрации, послушают звуки и дадут свою оценку. Зрители смогут во время трансляции в прямом эфире задать вопросы и выиграть призы от AliExpress.Представители AliExpress рассказали сайту TJ о существенном росте спроса на товары для взрослых среди россиян с конца марта, когда режим самоизоляции только начинался, по конец июля. Отмечается, что спрос на игрушки, костюмы и средства защиты 18+ вырос на 25%. Платформа PornHub также отметила значительный рост трафика россиян в период самоизоляции.