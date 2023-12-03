Аномальную фотографию девушки, снятую на iPhone, наконец объяснили. Алгоритмы iOS не виноваты

Олег

iPhone


В сети появилось объяснение странной фотографии девушки в платье, распространившейся накануне. Информацию собрали в WCCF Tech.

Напомним, что снимок владелицы аккаунта в нельзяграме удивил пользователей нереальным отражением девушки в зеркалах. На фото видно саму героиню, а также два её отражения — и ни на одном из них положение рук не совпадает с реальным. Ранее делалось предположение, что это «косяк» алгоритмов iOS, неудачно склеивших несколько кадров. Но теперь появилось другое объяснение — алгоритмы ни при чем.

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Автор YouTube-канала iPhonedo изучил метеданные скандального снимка. Он обнаружил его странное разрешение 4516 х 3874, тогда как обычно iPhone делает фото 3028 х 3948. Увеличенная ширина снимка возможна лишь в одном случае — если включен режим панорамы.

«Произошло следующее: ее руки опущены, и она двигала рукой. Возможно, она сначала подняла правую руку, а потом уже левую. Тем временем камера работала в режиме панорамы и сшила все это вместе», — автор iPhonedo. 

Однако девушка писала, что фото не является «фотошопом, панорамой или Live Photo». Скорее всего, снимок сделан в режиме панорамы, которая не доведена до конца, поэтому iOS не пометила её значком панорамы. То есть, технически это была панорама, но практически — нет. Такое объяснение вполне укладывается в голове, поскольку именно режим панорамы позволяет создавать нереальные снимки благодаря постепенному склеиванию кадров. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

Misha Gynin
–80
Misha Gynin
Ну заваленный горизонт на правой стороне снимка как бы подсказывает ;)
Сегодня в 13:37
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13den666
+463
13den666
Иочередная статья из пальца …
Сегодня в 13:49
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