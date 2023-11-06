Apple готовит для будущего iPhone необычный аккумулятор

Олег

iPhone

Фото: 9to5Mac

Компания Apple работает над новой конструкцией батареи для будущих поколений iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.

В сети появился инсайд, который сообщает о секретной разработке Apple в области аккумуляторов. Судя по всему, компанию не устраивают массовые технологии, которые сейчас используются в батареях смартфонов, и она хочет создать что-то получше.

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Работа над собственной технологией сборки аккумуляторов началась в 2019 году, когда Apple переманила к себе одного из профильных руководителей Samsung SDI. Теперь же стало известно, что компания тестирует аккумуляторы с катодом из кремния вместо крайне распространенного графита.

Ожидается, что кремниевая батарея увеличится в емкости и будет быстрее заряжаться. При этом инженерам еще предстоит преодолеть физическое свойство кремния к расширению во время нагрева.

Инсайдеры сообщают, что собственные кремниевые аккумуляторы появятся в продуктах Apple не раньше 2025 года. Возможно, именно тогда iPhone сможет заряжаться по-настоящему быстро.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+277
needmusic
2025 год: Xiaomi заряжает телефоны за 1 минуту, Samsung выпустил складной ноутбук размером с коробок спичек, Apple внедрил быструю зарядку: 100% за пол часа. Amazing 🤩
Сегодня в 18:23
#
+4760
Carter_Mayers needmusic
Не стоит забывать, что все эти сверхбыстрые зарядки, убивают аккумулятор так же быстро, как и заряжают его. Есть несколько приятелей со всякими Хуавеями, Сяоми и т.д. После всех этих 80-100-120Вт и быстрых зарядок за 10-15-20 минут, аккумулятор не выживает и года. Сначала баловались и говорили как круто, пока дело до похода сервис не дошло. Типа как фишка и технология, имеет место быть и чисто для случаев, когда надо быстро. Но пользоваться таким каждый день и без последствий для батареи, невозможно просто. Ну только если ты готов часто менять АКБ и тратить на это деньги.
Сегодня в 19:33
#
Lord
+558
Lord
Давно уже надо было над этим думать.
Сегодня в 19:05
#
Dmitriy
+754
Dmitriy
Ну а области химии у аккумов пока ничего нового нет и пока не предвидится, так что тут скорее будет псевдоновый аккум, которому будет мешать слот для сим-карт, который и уберут...
Сегодня в 19:12
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Mers
+4659
Mers
«батарея увеличится в емкости и будет быстрее заряжаться» лучше бы «батарея увеличится в емкости и будет медленнее разряжаться». Толку от быстрой зарядки, если розетки рядом нет.
43 минуты назад
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