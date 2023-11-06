Apple готовит для будущего iPhone необычный аккумулятор

Фото: 9to5Mac



Компания Apple работает над новой конструкцией батареи для будущих поколений iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.



В сети появился инсайд, который сообщает о секретной разработке Apple в области аккумуляторов. Судя по всему, компанию не устраивают массовые технологии, которые сейчас используются в батареях смартфонов, и она хочет создать что-то получше.







Работа над собственной технологией сборки аккумуляторов началась в 2019 году, когда Apple переманила к себе одного из профильных руководителей Samsung SDI. Теперь же стало известно, что компания тестирует аккумуляторы с катодом из кремния вместо крайне распространенного графита.



Ожидается, что кремниевая батарея увеличится в емкости и будет быстрее заряжаться. При этом инженерам еще предстоит преодолеть физическое свойство кремния к расширению во время нагрева.



Инсайдеры сообщают, что собственные кремниевые аккумуляторы появятся в продуктах Apple не раньше 2025 года. Возможно, именно тогда iPhone сможет заряжаться по-настоящему быстро.