Apple готовит для будущего iPhone необычный аккумулятор

Фото: 9to5Mac
Компания Apple работает над новой конструкцией батареи для будущих поколений iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.
В сети появился инсайд, который сообщает о секретной разработке Apple в области аккумуляторов. Судя по всему, компанию не устраивают массовые технологии, которые сейчас используются в батареях смартфонов, и она хочет создать что-то получше.
Компания Apple работает над новой конструкцией батареи для будущих поколений iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.
В сети появился инсайд, который сообщает о секретной разработке Apple в области аккумуляторов. Судя по всему, компанию не устраивают массовые технологии, которые сейчас используются в батареях смартфонов, и она хочет создать что-то получше.
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Работа над собственной технологией сборки аккумуляторов началась в 2019 году, когда Apple переманила к себе одного из профильных руководителей Samsung SDI. Теперь же стало известно, что компания тестирует аккумуляторы с катодом из кремния вместо крайне распространенного графита.
Ожидается, что кремниевая батарея увеличится в емкости и будет быстрее заряжаться. При этом инженерам еще предстоит преодолеть физическое свойство кремния к расширению во время нагрева.
Инсайдеры сообщают, что собственные кремниевые аккумуляторы появятся в продуктах Apple не раньше 2025 года. Возможно, именно тогда iPhone сможет заряжаться по-настоящему быстро.
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