В сети появилась информация, что Google набирает новых сотрудников в подразделение, занимающееся Android-планшетами. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmochina.
Помимо, собственно, расширения штата специалистов по контролю за разработкой «планшетных» технологий, компания продолжает развивать и «допиливать» новую версию Android 12L. Эта модификация создается самой Google для лучшей совместимости с большими квадратными дисплеями — изначально предполагалось, что Android 12L создается для складных смартфонов (в частности, для готовящегося по слухам Pixel Fold), но теперь инсайдеры утверждают, что эта модификация будет рассчитана и на планшеты.
Если это правда, то Android наконец может стать полноценной «планшетной» ОС, так как до сих пор производителям планшетов приходится просто «растягивать» для своих продуктов версию Android для смартфонов. Конечно же, более качественными устройства от этого совсем не становятся.
Помимо описанных выше нововведений, Google обратилась к некоторым вендорам, производящим Android-смартфоны, и попросила их начать разрабатывать «железо» для планшетов. Аналитики предполагают, что следствием таких договоренностей может стать совершенно новый Google Pixel Tab — планшет под управлением Android 12L, произведенный при помощи сторонних поставщиков.
Сейчас на рынке планшетов доминирует iPad от Apple благодаря своей продуманности и адаптированной для больших дисплеев iPadOS. В лагере Android-планшетов полноценно продаются только устройства от Samsung и Xiaomi, а Huawei производит несколько моделей под управлением собственной Harmony OS. Если Google всерьез возьмется за «планшетный» Android, то есть шанс, что популярность iPad в будущем снизится.
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А пока iPad лучший и с каждым годом все дальше отрывается от конкурентов.
планшеты Lenovo продаются более чем полноценно. А их нынешний хит бюджетного сегмента Lenovo Tab P11. При цене в 11 т.р. на всем известном сайте у других шансов просто нет. Да и вообще их линейка планшетов достаточно обширна.
"Всего за год продано 168,8 млн. планшетов:
Apple 34.2%
Samsung 18,3%
Lenovo 10,5%
Amazon 9,5%"
И моё любимое специально для Вас как для человека у которого lenovo = BQ, а Huawei стал богом планшетов:
"Huawei — Это единственный производитель в первой пятерке, сокративший продажи по сравнению с 2020 годом. Сокращение составило 32,1%, в результате чего доля рынка планшетов, принадлежащая Huawei, уменьшилась с 8,7% до 5,7%"
Шах и мат.