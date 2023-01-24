Apple наконец выполнила свое обещание по поводу iOS. Не прошло и два года!

Apple продолжает поддерживать iOS 15 рекордное количество времени. Похоже, что это исполнение обещания 2021 года, данного компанией на WWDC.
Вчера пользователи довольно старых iPhone 6S и iPhone 7 получили iOS 15.7.3 одновременно с релизом iOS 16.3 для более новых iPhone. Сейчас конец января 2023 года, а сама iOS 15 вышла в сентябре 2021-го. На данный момент это самая длительная поддержка в актуальном состоянии предыдущей iOS при наличии более свежей версии.
Напомним, что на летней конференции WWDC 2021 во время анонса iOS 15 компания Apple пообещала делать то, чего раньше уверенно избегала: продолжать поддерживать предыдущие iOS даже после выхода свежей версии. Так, в момент релиза iOS 15 пользователи могли выбирать, установить её или же обновленную iOS 14.8. Это невиданный для «яблочной» компании шаг, поскольку обычно она не давала никакого выбора пользователям iPhone и iPad.
Но радость продлилась недолго. Уже спустя месяц, в начале октября Apple перестала подписывать iOS 14.8 и запретила устанавливать её в рамках «отката» прошивки на iPhone. Получается, что обещание продержалось всего 30 дней и было благополучно забыто.
Однако в 2022-23 годах всё стало иначе. Apple выпустила iOS 16 во второй половине сентября, при этом до сих пор продолжает обновлять iOS 15 наряду с ней. Более того, даже спустя четыре месяца после релиза iOS 16 пользователи могут свободно откатиться на iOS 15.7.3 и ничего не потерять в вопросе безопасности — эта сборка вышла одновременно с iOS 16.3 и содержит те же самые патчи.
Похоже, что Apple вспомнила о своем обещании и теперь соблюдает его неукоснительно. Впервые, спустя четыре месяца после релиза новой iOS, пользователи iPhone могут полноценно выбирать между iOS 16 и iOS 15. И оставаться на той версии, которая им больше нравится.
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