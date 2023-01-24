Apple наконец выполнила свое обещание по поводу iOS. Не прошло и два года!

Олег

iOS


Apple продолжает поддерживать iOS 15 рекордное количество времени. Похоже, что это исполнение обещания 2021 года, данного компанией на WWDC.

Вчера пользователи довольно старых iPhone 6S и iPhone 7 получили iOS 15.7.3 одновременно с релизом iOS 16.3 для более новых iPhone. Сейчас конец января 2023 года, а сама iOS 15 вышла в сентябре 2021-го. На данный момент это самая длительная поддержка в актуальном состоянии предыдущей iOS при наличии более свежей версии.

Напомним, что на летней конференции WWDC 2021 во время анонса iOS 15 компания Apple пообещала делать то, чего раньше уверенно избегала: продолжать поддерживать предыдущие iOS даже после выхода свежей версии. Так, в момент релиза iOS 15 пользователи могли выбирать, установить её или же обновленную iOS 14.8. Это невиданный для «яблочной» компании шаг, поскольку обычно она не давала никакого выбора пользователям iPhone и iPad.

Но радость продлилась недолго. Уже спустя месяц, в начале октября Apple перестала подписывать iOS 14.8 и запретила устанавливать её в рамках «отката» прошивки на iPhone. Получается, что обещание продержалось всего 30 дней и было благополучно забыто.

Однако в 2022-23 годах всё стало иначе. Apple выпустила iOS 16 во второй половине сентября, при этом до сих пор продолжает обновлять iOS 15 наряду с ней. Более того, даже спустя четыре месяца после релиза iOS 16 пользователи могут свободно откатиться на iOS 15.7.3 и ничего не потерять в вопросе безопасности — эта сборка вышла одновременно с iOS 16.3 и содержит те же самые патчи.

Похоже, что Apple вспомнила о своем обещании и теперь соблюдает его неукоснительно. Впервые, спустя четыре месяца после релиза новой iOS, пользователи iPhone могут полноценно выбирать между iOS 16 и iOS 15. И оставаться на той версии, которая им больше нравится. 

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Комментарии

tellurian
+4965
tellurian Владислав Вихлянов
Без проблем можно поставить 15.6 и сидеть на ней. Зайдите на 4пда там есть инструкция
2 часа назад в 14:24
#
Tigrolik
+527
Tigrolik
У меня на СЕ2 не обновляется. 15.7.1 и ничего кроме кроме 16 не предлагает.
Сегодня в 10:57
#
+31
kuzicheff Tigrolik
ну дык 16 пора ставить, се2 очень и очень хорошо справляется с этой версией прошивки. никогда не понимал паникеров, которые не обновляются до последнего, переживая за вымышленные баги/лаги
Сегодня в 13:30
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