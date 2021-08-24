

Apple подтвердила, что нашумевшая «детская защита» уже применяется в облачных сервисах компании. Об этом рассказали в 9to5Mac.



Согласно последнему разъяснению от Apple, компания использует анонсированную «детскую защиту» для выявления CSAM-контента с 2019 года. Всё это время контролировалась электронная почта iCloud Mail и только она.



Этот факт вскрылся после того, как Эрик Фридман заявил, что Apple «является величайшей платформой для распространения детского порно», имея в виду, что устройства и сервисы Apple активно используются для этого отвратительного занятия. Скорее всего, злоумышленники выбирают «яблочные» сервисы из-за политики конфиденциальности компании.



После заявления Фридмана у пользователей возник вопрос: а откуда Эрик владеет такой информацией? Откуда он знает, насколько активно используется платформа Apple для противоправных занятий? И компании пришлось дать объяснение — «детская защита» уже вовсю практикуется в электронной почте iCloud, поэтому статистика эффективности этой системы уже имеется.



К слову, это не единственное указание на то, что «яблочники» применяют сканирование фотографий для выявления CSAM. Например, на старой версии страницы сайта Apple, посвященной защите детей, было указано, что…



«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь выявить случаи эксплуатации детей и сообщить о них . Подобно фильтрам спама в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозреваемых в эксплуатации детей».





