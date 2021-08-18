



Власти Германии направили Тиму Куку официальное письмо с требованием прекратить разрабатывать систему CSAM, предназначенную для защиты несовершеннолетних от жестокого обращения. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на немецкие СМИ.



Председатель комитета Германии по цифровой повестке Мануэль Хоферлин написал лично Тиму Куку письмо, которое в решительной форме требует от СЕО Apple прекратить использование нашумевшей системы CSAM и забыть о ней навсегда. Мануэль назвал разработку Apple «крупнейшим инструментом наблюдения в истории», и сказал, среди прочего, что Apple идет «по опасному пути», так как уничтожает «безопасное и конфиденциальное общение». В заключение Мануэль предупредил, что в противном случае Apple может лишиться рынков — возможно, чиновник подразумевает, что некоторые государства решат запретить технику бренда на своей территории.



Стоит отметить, что Apple собирается запустить CSAM в сентябре вместе с iOS 15 с рядом оговорок. Например, система будет работать только в США и только у тех пользователей, которые включат «Медиатеку iCloud» (здесь есть нюанс — она включается по умолчанию при входе в Apple ID на новом устройстве). Кроме того, Apple неоднократно поясняла, что не будет в прямом смысле сканировать все фотоальбомы и переписки пользователей — алгоритм будет сверять хэш-суммы с известными противозаконными изображениями и помечать их для дальнейших проверок.



Более подробно о работе CSAM мы рассказали вот тут. Кроме того, мы освещали реакцию на нововведения как простых пользователей, так и самих сотрудников Apple. Что же касается «яблочной компании» — она неоднократно пыталась внести ясность в свои планы, но пока смогла убедить немногих.





