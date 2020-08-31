Компания Apple реализовала обещанное в июне нововведение, позволяющее разработчикам оспаривать нарушения, найденные модераторами App Store в их приложениях. До сих пор такой возможности не было, более того — правила магазина позволяют Apple удалить любое приложение без объяснения причин, даже если оно ничего не нарушает.
Apple также позволила разработчикам обсуждать и оспаривать правила App Store. Это можно делать через специальную форму на веб-портале разработчиков. Если разработчик не согласен с тем нарушением, за которое его приложение не допускают в App Store, он может предложить внести в правила изменения, которые в дальнейшем будут применяться при модерации приложений.
Кроме того, Apple больше не будет задерживать выпуск обновлённых версий приложений, если в них содержатся мелкие недочёты (исключение — возможное нарушение законодательства). Разработчики смогут устранить эти недочёты в процессе подготовки к выпуску последующего обновления.
Все эти изменения назрели давно, и Apple немного припозднилась с ними. ФАС уже запретила компании удалять приложения из App Store без объяснения причин, Epic Games судится за право добавить в Fortnite прямой приём платежей без 30-процентной комиссии App Store, а Еврокомиссия собирается изучить, не злоупотребляет ли Apple своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS и iPadOS многочисленными ограничениями в App Store.
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