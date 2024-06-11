Apple приготовила новый челлендж для владельцев Apple Watch в честь Международного дня йоги

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Компания Apple анонсировала новое соревнование активности, приуроченное к Международному дню йоги, который пройдёт 21 июня. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медальку и пачку анимированных стикеров.Чтобы получить достижение, нужно запустить тренировку по йоге продолжительностью 10 или более минут на своих Apple Watch. В качестве альтернативы можно вручную добавить в приложение «Здоровье» тренировку по йоге, заранее переведя дату в iPhone на 21 июня. Затем верните дату обратно, а в нужный день вы получите награду «День йоги», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Любители спорта — ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату.