ПМЭФ 2024

Apple приготовила новый челлендж для владельцев Apple Watch в честь Международного дня йоги

Фархад
Йога

Компания Apple анонсировала новое соревнование активности, приуроченное к Международному дню йоги, который пройдёт 21 июня. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медальку и пачку анимированных стикеров.

Чтобы получить достижение, нужно запустить тренировку по йоге продолжительностью 10 или более минут на своих Apple Watch. В качестве альтернативы можно вручную добавить в приложение «Здоровье» тренировку по йоге, заранее переведя дату в iPhone на 21 июня. Затем верните дату обратно, а в нужный день вы получите награду «День йоги», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Любители спорта — ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор iOS 18: нововведения, фишки, баги
Apple и Canon анонсировали объектив для беззеркальных камер. Пространственного контента станет больше?
Apple показала обновленный CarPlay

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии