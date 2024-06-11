ПМЭФ 2024

Apple и Canon анонсировали объектив для беззеркальных камер. Пространственного контента станет больше?

Георгий
Canon

Apple и Canon в рамках мероприятия WWDC объявили о разработке нового объектива для беззеркальных камер. Он предназначен для съемки пространственного видео, которые можно смотреть в Apple Vision Pro.

Объектив RF-S7,8 мм F4 STM DUAL от Canon предназначается для камеры Canon EOS R7. Он оснащается двойной оптикой, которая имитирует поле зрения человека.

Объектив оснащен высокоскоростным механизмом автофокусировки для съемки четких видео даже в условиях со сложным освещением. После съемок отснятый материал можно обработать с помощью приложения Canon EOS VR Utility, которое преобразует его в пространственный контент для Apple Vision Pro.

Объектив поступит в продажу осенью этого года. Цены и точная дата выхода пока не объявлены. Вероятно, Canon RF-S7,8 мм F4 STM DUAL выступает попыткой Apple привлечь продвинутых контентмейкеров к созданию пространственных роликов для своей гарнитуры.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Где скачать обои iOS 18
Что Apple украла для iOS 18 из Android? Да почти всё!
Apple показала обновленный CarPlay

Рекомендации

Рекомендации

Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России
На Ozon появились поддельные SSD-накопители. Вы будете смеяться, когда узнаете, из чего они сделаны
На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики
Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+979
Dmitriy
В смысле? А как же камеры iPhone? Т.е. как ни крути, но снятое на камеру мобилки только на ней и смотрится?
Без нормальной оптики и матрицы никуда.
11 июня 2024 в 23:23
#