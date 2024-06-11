Apple и Canon анонсировали объектив для беззеркальных камер. Пространственного контента станет больше?

Apple и Canon в рамках мероприятия WWDC объявили о разработке нового объектива для беззеркальных камер. Он предназначен для съемки пространственного видео, которые можно смотреть в Apple Vision Pro.Объектив RF-S7,8 мм F4 STM DUAL от Canon предназначается для камеры Canon EOS R7. Он оснащается двойной оптикой, которая имитирует поле зрения человека.Объектив оснащен высокоскоростным механизмом автофокусировки для съемки четких видео даже в условиях со сложным освещением. После съемок отснятый материал можно обработать с помощью приложения Canon EOS VR Utility, которое преобразует его в пространственный контент для Apple Vision Pro.Объектив поступит в продажу осенью этого года. Цены и точная дата выхода пока не объявлены. Вероятно, Canon RF-S7,8 мм F4 STM DUAL выступает попыткой Apple привлечь продвинутых контентмейкеров к созданию пространственных роликов для своей гарнитуры.