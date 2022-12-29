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Как быстро выбрать много фотографий в галерее iPhone. Собрали 4 способа

Олег

Фото


iOS и iPadOS славятся своим удобством и продуманностью. В последние несколько лет Apple активно «подглядывала» за разработками в джейлбрейк-сообществе и дооснастила свои ОС многими полезными фишками и инструментами. Иногда пользователь может и не догадываться об их наличии.

Например, если вам нужно выбрать сразу много фотографий в приложении «Фото» и потом куда-то их переслать или просто удалить, то это можно сделать разными способами. Мы собрали несколько вариантов выбрать много фотографий в iOS и iPadOS.

  • Два пальца об экран (для iPad). Чтобы выбрать сразу 5-10 фотографий, просто откройте галерею и проведите двумя пальцами по рядам фотографий. Снимки, которых вы коснетесь, окажутся выделены «галочками».
  • Свайп. Этот способ подходит всем: откройте галерею, нажмите кнопку «Выбрать» и проведите пальцем по всем нужным фотографиям. Горизонтальный свайп выделит один ряд, а если не отрывая пальца провести вертикально, то снимки начнут выделяться целыми рядами. Можно подвести палец к краю экрана, тогда список начнет прокручиваться, а фото в нем — выделяться дальше.
  • Собиратель фото. Этот способ пригодится, если нужные вам картинки расположены не подряд, а разбросаны по альбому. Нажмите и удерживайте одну фотографию, потом чуть сдвиньте ее в сторону, и другим пальцем касайтесь других снимков. Фотографии соберутся в стопку под первым пальцем; эту стопку можно перетащить в любое приложение (например, мессенджер или заметки): не отпуская стопку, сверните галерею, откройте другое приложение и отпустите. 
  • Геолокация. Если вы хотите выбрать фотографии, сделанные в одной геолокации промежутке (например, поделиться снимками из совместной поездки), откройте приложение «Фото» и перейдите на вкладку «Альбомы» внизу. Теперь выберите альбом «Места», найдите на карте нужную локацию, тапните на группу фото и выберите все снимки, сделанные в этом месте, одним нажатием. 
Геолокация
  • Временная шкала. Похожий способ есть для тех, кто хочет отправить сразу все фотографии, сделанные в одном временном промежутке. Откройте «Фото», перейдите на вкладку «Медиатека» и сдвиньте слайдер тайминга на нужный период (Годы, месяцы, дни). Теперь найдите нужный период, нажмите «три точки» и делитесь сразу всеми снимками. 
Фото

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