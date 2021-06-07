Safari

Компания Apple анонсировала обновлённую версию Safari. Теперь опыт использования браузера полностью синхронизируется между разными устройствами на iOS, iPadOS и macOS.

Самое главное нововведение — кроссплатформенная поддержка расширений. Пользователи Safari на macOS, по словам Apple, привыкли к расширениям, а теперь такие же расширения можно использовать на iPhone и iPad.

Safari

Разработчикам придётся адаптировать расширения для использования с мобильной версией Safari, однако это, как говорит Apple, относительно простой процесс. Apple также усилит приватность в Safari. Браузер по умолчанию будет скрывать IP-адрес от сайтов, чтобы усложнить отслеживание действий пользователя.


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