





Компания Apple анонсировала обновлённую версию Safari. Теперь опыт использования браузера полностью синхронизируется между разными устройствами на iOS, iPadOS и macOS.Самое главное нововведение — кроссплатформенная поддержка расширений. Пользователи Safari на macOS, по словам Apple, привыкли к расширениям, а теперь такие же расширения можно использовать на iPhone и iPad.Разработчикам придётся адаптировать расширения для использования с мобильной версией Safari, однако это, как говорит Apple, относительно простой процесс. Apple также усилит приватность в Safari. Браузер по умолчанию будет скрывать IP-адрес от сайтов, чтобы усложнить отслеживание действий пользователя.