iOS 16 Обновления

Apple выпустила Public Beta 2 для iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и tvOS 16. Что нового?

Олег

iOS 16


Всем зарегистрированным бета-тестерам стала доступна вторая публичная бета-версия новых ОС от Apple. Об этом сообщает MacRumors.

Сегодня ночью пользователи, которые зарегистрировались в программе бета-тестирования Apple и установили на свое устройство специальный профиль, получили новую прошивку. Это вторая публичная бета-версия iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и tvOS 16. Судя по всему, эти сборки полностью соответствует четвертым бета-версиям для разработчиков, которые была выпущены вчера.

Напомним, что во вчерашних апдейтах были найдены несколько полезных нововведений. Например, в iOS 16 появились новые интерактивные виджеты, таймер для редактирования и удаления сообщений iMessage и так далее. Более подробно ознакомиться с изменениями можно вот здесь.

Ранее мы рассказали, как правильно установить публичную бета-версию iOS, iPadOS или macOS, чтобы не потерять свои данные. А если вы уже не хотите участвовать в бета-тестировании, то можно без потерь и трудностей откатиться на iOS 15.6 — у нас есть подробный гайд специально для России.

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Источник:
MacRumors
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