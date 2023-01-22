Apple Watch спасли сразу две жизни. Без них исход мог быть очень трагичным

Жительница Лос-Анджелеса Джесси Келли рассказала необычную историю, в которой смарт-часы Apple спасли саму девушку и жизнь её будущего ребенка, вовремя уведомив о чрезвычайно высоком пульсе.Из интервью CBS News следует, что Келли оставалось несколько недель до запланированных родов. В тот день она не совершала никаких действий, которые могли бы повысить её пульс до 120 ударов в минуту. Однако Apple Watch несколько раз предупредили её о высокой частоте сердечных сокращений.Девушка незамедлительно отправилась в госпиталь, где врачи выявили проблему и… успешно приняли роды. Причина резкого повышения пульса заключалась в том, что Келли начала терять кровь из-за отслойки плаценты. Помимо риска кровотечения для матери, это может перекрыть доступ ребёнка к кислороду.После того как медики убедились в том, что Джесси Келли со своей новорождённой дочерью чувствуют себя отлично, они выписали их из больницы.Сама Келли подчеркнула, что пользователи Apple Watch должны серьёзно относиться к предупреждениям о состоянии здоровья: «Это не просто текстовое сообщение. Обратите внимание на уведомление и прислушайтесь к своему телу».