Остается менее двух недель до того момента, как Apple начнет свою сентябрьскую презентацию и покажет нам новые устройства 2021-го года. Среди них однозначно будет линейка iPhone 13 — утечек и рендеров этих устройств с начала этого года было необычайно много. Однако мы ждем не только новые айфоны.
Глобального редизайна Apple Watch не было с момента выхода самой первой их модели в 2015-м году. Единственное заметное отличие Series 6 от оригинальных часов — увеличенный дисплей. Однако сама капсула (корпус) Apple Watch шестой год остается неизменной. В этом сентябре всё может измениться.
В отличие от iPhone 13, утечек и рендеров Apple Watch Series 7 было не так уж много. Периодически появлялись слухи об их внутреннем наполнении — например, новых датчиках — но более-менее сносная визуализация будущего дизайна стала доступна нам только в последнюю неделю. Очередным качественным рендером поделился ресурс PhoneArena.
На этих картинках можно увидеть «яблочные» смарт-часы, которые объединяют в своем внешнем виде все слухи и утечки последних месяцев. В частности, дизайн капсулы изменился — теперь он имеет ровные прямые грани, а закругления сохранились лишь на углах дисплея и корпуса. Это выглядит очень свежо и необычно.
Согласно недавней информации, дисплей часов стал еще больше — в последний раз его диагональ увеличили в Series 4. Вкупе с плоским стеклом это позволит увеличить полезное пространство дисплея и исключить ложные нажатия.
На рендерах мы видим только два цвета — черный и серебристый. Это противоречит недавнему «релизу» подделок Series 7 в Китае — устройство вышло в трех цветах, включая Space Gray.
Ранее мы рассказали о том, какими получились новые смарт-часы от Samsung — Galaxy Watch 4. Их выход спровоцировал нерадостные перемены для владельцев более старых часов.
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Источник:
Больше вроде на 1 мм и причём тут ложные срабатывания ???