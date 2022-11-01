Банковские карты «МИР» снова работают в Турции



Турецкие отели начали подключаться к российским сервисам, чтобы принимать к оплате банковские карты из РФ. Об этом сообщают «Известия».



Ранее мы рассказывали, что ряд крупных банков стран СНГ — Турции, Армении, Казахстана и так далее — перестали принимать и обслуживать карты «МИР», опасаясь вторичных санкций США. Однако, согласно источнику, теперь некоторые отели в Турции снова начали принимать российские банковские карты к оплате.



Представители гостиниц сообщают, что турецкий банк Ziraat создал проблемы, поскольку отказался работать с «МИРом». Чтобы снова получить возможность принимать оплату от россиян, отели начали подключаться к российским онлайн-сервисам, например, Sigma и PayAnyWay. В результате в Турции заработали не только карты «МИР», но даже Visa и MasterCard, выданные в России.



Представители отелей отмечают, что транзакции проводятся с конвертацией в евро, а итоговая сумма к оплате рассчитывается примерно по 72-74 рубля за евро. На терминале будет отображаться сумма в рублях, и клиент может отказаться от оплаты, если сочтет конвертацию невыгодной.