МИР Россия Банковские карты

Банковские карты «МИР» снова работают в Турции

Олег

МИР


Турецкие отели начали подключаться к российским сервисам, чтобы принимать к оплате банковские карты из РФ. Об этом сообщают «Известия».

Ранее мы рассказывали, что ряд крупных банков стран СНГ — Турции, Армении, Казахстана и так далее — перестали принимать и обслуживать карты «МИР», опасаясь вторичных санкций США. Однако, согласно источнику, теперь некоторые отели в Турции снова начали принимать российские банковские карты к оплате.

Представители гостиниц сообщают, что турецкий банк Ziraat создал проблемы, поскольку отказался работать с «МИРом». Чтобы снова получить возможность принимать оплату от россиян, отели начали подключаться к российским онлайн-сервисам, например, Sigma и PayAnyWay. В результате в Турции заработали не только карты «МИР», но даже Visa и MasterCard, выданные в России.

Представители отелей отмечают, что транзакции проводятся с конвертацией в евро, а итоговая сумма к оплате рассчитывается примерно по 72-74 рубля за евро. На терминале будет отображаться сумма в рублях, и клиент может отказаться от оплаты, если сочтет конвертацию невыгодной. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Ckor_30
+610
Ckor_30
🤔
час назад в 13:10
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+37
KDAphone
дороговато, в Москве в обменниках $ по 65 купить не проблема, но наличие возможности, если что..., это конечно плюс, в Египте со снятием и оплатой трабл
23 минуты назад
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