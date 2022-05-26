Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022
Николай Сеткин —
Потенциал развития российских компаний за рубежом, в частности в Китае, перспективы создания технологических компаний в вузах, поиск универсальной социальной сети для личного бренда и инновационные технологии на страже здоровья. Самые актуальные социальные вопросы эксперты Startup Village 2022 обсудят во второй день мероприятия.
Тема ускорения развития технологий и внедрения новых разработок была поднята в первый день Startup Village 2022. Для достижения этих целей и создавалось «Сколково», отметил Заместитель Председателя Совета Безопасности России, Председатель Попечительского Совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев: «Startup Village имеет особое значение, поскольку, находясь под этим нажимом, который оказывается на нашу страну, для нас очень важно, чтобы инновационные процессы, процессы развития страны продолжались. Чтобы экосреда, которую мы сформировали в „Сколково“, работала. Чтобы вы получали новых партнеров, заводили новых друзей и реализовывали свои задумки. В этом цель „Сколково“, и надеюсь, что десятый юбилейный Startup Village тоже принесет массу новых идей, проектов и реализацию ваших замыслов».
Об активном развитии экосистемы «Сколково» говорил Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»: «На первый Startup Village мы собрали со всей страны порядка двухсот компаний. Тогда мы впервые увидели, когда в одном месте оказываются инвесторы, заказчики, стартапы — прообраз инновационной системы. Сейчас только в Технопарке „Сколково“ компаний в два раза больше. Общение стартапов между собой, с заказчиками и инвесторами, происходит в ежедневном формате».
Во времена тектонических сдвигов в экономике правила игры меняются. И чтобы технологический бизнес в России занял лидирующие позиции, необходимо налаживать новые производственные цепочки. Вопросам формирования импортонезависимости и удержания высококвалифицированных кадров была посвящена панельная дискуссия «Rethinking Innovation. Государство, рынки и общество во времена потрясений». Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что востребованность новых технологических решений от российских производителей в корне изменила подход государственных органов и бизнеса к выстраиванию коммуникаций с создателями таких проектов: «Если раньше разработчики сами приходили к департаменту и показывали свои разработки, то сейчас, наоборот, департамент выходит и говорит: если у вас есть что-то, что может решить конкретную задачу — предлагайте».
Предложения принимают с помощью сервиса «Свои технологии». Всего за неделю собрали 150 запросов. Это поможет проще развивать высокотехнологичный сектор производства и совершенствовать инфраструктуру.
Генеральный директор VEB VENTURES Олег Теплов в ходе дискуссии «RussianTech. Стартап как ключ к технологической независимости» отметил, что на протяжении последних 20-25 лет российская экономика жила в парадигме отсутствия необходимости создания полностью интегрированных цепочек добавленной стоимости. Не было смысла создавать микроэлектронику, если у коллег это получается быстрее и дешевле. Теперь мир поляризуется с огромной скоростью.
«У нас есть много индустрий, где разорваны цепочки даже не логистические, а именно стоимости, потому что выпали целые звенья в процессе создания продукта. Восстановление этих цепочек сейчас — вопрос правильной комбинации гибкости предпринимателей и стартапов, и ресурсной базы крупных корпораций», — отметил Олег Теплов.
Фонд «Сколково» и Правительство Москвы вместе с Московским инновационным кластером объявили об открытии зоны для тестирования беспилотных авиасистем в условиях мегаполиса. В сентябре 2022 года планируется начать полеты в рамках экспериментального правового режима. Будут летать как легкие дроны, взлетной массой до нескольких килограммов, так и более тяжелые — в том числе, массой свыше 30 кг.
Именно на основе отработанных таким образом механик и технологий российские города будут заполняться беспилотными решениями, которые сможет использовать бизнес из различных сфер городской экономики. Рынок БВС показывает сегодня кратный ежегодный рост. И этот тренд будет продолжаться, поскольку среди мегаполисов высока потребность в таких логистических решениях, отметил Вице-президент и Исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков: «Мы планируем снять основные регуляторные барьеры, продемонстрировать ключевые бизнес-кейсы, которые позволят достичь больших масштабов рынка. Нами запланирован логистический хаб, куда компании будут доставлять свои посылки — а „последнюю милю“ возьмут на себя беспилотники. Мы ожидаем, что как по части инфраструктуры, так и по части IT-систем получим возможность тестировать большое количество решений».
На дискуссии «It’s Alive! Из лаборатории в реальную жизнь» обсудили, как стартапу довести опытные образцы до промышленного масштабирования. Продукция импортозамещения высоких технологий сегодня наиболее востребована отечественным бизнесом. А стартапам жизненно необходимы инструменты для быстрого вывода продукции на рынок. Для этого необходима совместная работа ученых, производственников и инноваторов.
В рамках сессии «Best offer. Битва за таланты» представители крупного бизнеса — Алексей Захаров (SuperJob), Альберт Борис (Совкомбанк) и Мария Богомолова (Агентство Инноваций Москвы) — поделились комплексными стратегиями по привлечению и удержанию перспективных профессиональных кадров. По словам экспертов, чтобы привлечь таланты, нужно активно поддерживать создание цифровых решений. Технологические конкурсы, хакатоны помогут находить и выращивать отечественных «единорогов».
В рамках Startup Village Республика Саха (Якутия), в этом году регион отмечает 100-летие со дня образования Якутской АССР, подписал с «Сколково» соглашение сроком на 10 лет. В знак многолетней дружбы и сотрудничества Республики и «Сколково» на территории инновационного центра установили сэргэ — сакральный символ якутского гостеприимства. Как пояснил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, для народа саха, сэргэ символизирует священное дерево, объединяющее все миры: «Те результаты, которые есть у республики в области инноваций и развития высокотехнологичных стартапов, имеют в своей основе результат сотрудничества со „Сколково“. Фонд — это не только инвестиции, но и компетенции, помощь, советы. Это то общение, которое дает возможность нашим стартапам становиться на один уровень с международными», — отметил глава Республики.
26 мая состоится второй день конференции Startup Village, в ходе которого ожидается подписание соглашения о создании партнерского центра «Россельхозбанка» и «Сколково». Также ГК «Росатом» и «Российский квантовый центр» покажут работу первого созданного в России многокубитного квантового компьютера на основе ионных кудитов, а также облачной платформы доступа для его удаленного программирования. Тех, кому интересны вопросы развития IT-структур и использования текущих трендов на пользу проектам компаний ждут на мероприятии «Тинькофф Бизнес», а гости конференции из Иннополиса в рамках Welcome-дня покажут свои стартапы и расскажут о возможностях, которые откроются после объединения двух крупнейших технологических экосистем страны.
Следить за ходом мероприятий можно онлайн на портале Startup Village, или посетив конференцию вживую. Регистрация доступна на сайте.
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