





Билайн предоставляет непрерывный доступ в мобильный интернет на всех работающих станциях и перегонах Большой кольцевой линии. Клиенты компании смогут воспользоваться быстрым интернетом, в том числе на новых станциях и перегонах БКЛ (от «Мневники» до «Терехово»), которые открылись в начале декабря и соединили сразу три административных округа столицы.В 2021 году билайн полностью обновил свою сеть в Московском метро до стандарта 5G-Ready и теперь на всех станциях и тоннелях клиентам компании доступен высокоскоростной мобильный интернет.По данным независимого аналитического агентства Telecom Daily клиенты билайн загружают фильмы на станциях со средней скоростью 113 Мбит/сек, что в два раза выше, чем год назад. А в перегонах во время движения поезда получают видео или другой контент со средней скоростью 60 Мбит/сек. Рост за год составил 60%. Таким образом, Билайн предоставляет лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах поезда и на станциях московского метро, а также самую стабильную сеть в перегонах*.Благодаря существенным улучшениям, по итогам 2021 года мобильный трафик в подземке вырос в 7 раз по сравнению с годом ранее.Создание непрерывной связи для клиентов в московском метро – часть масштабной программы билайн по улучшению качества услуг в столице и Московской области. По предварительным итогам 2021 года компания построила более 6500 новых базовых станций с учетом потребностей своих клиентов для создания непрерывной связи по пути следования москвичей и гостей столицы в городе и области. В ноябре 2021 телекоммуникационная компания DMTEL присвоила билайн первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве по итогам собственных замеров.