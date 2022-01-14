





Smart-платформа SeverX при поддержке билайн запустила авторизацию пользователей через Мобильный ID. Теперь зарегистрироваться на сайте для подбора скидок, акций и подарочных сертификатов стало проще и безопаснее.Чтобы сделать это на сайте нужно выбрать пункт «Регистрация с помощью Мобильного ID», ввести свой номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. После этого на ваше устройство придет уведомление, уточняющее, действительно ли вы хотите предоставить сайту свои данные. Только после подтверждения согласия необходимая для регистрации информация подтянется в форму автоматически.На сайте SeverX представлен широкий выбор скидок: на продукты в «Ленте» и «Утконосе», на путешествия от TUI | Fun&Sun, на медицинские услуги клиники «Скандинавия», образование в «Нетологии» и «Фоксфорде», а также подарочные сертификаты известных брендов. Инновационное отличие сервиса от конкурентов — возможность выбирать тематические сеты на любые случаи жизни и специальный конструктор скидок с возможностью собрать свой собственный сет, отвечающий потребностям пользователей. Все скидки и промокоды будут храниться в одном месте.Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который позволяет забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь пользователей, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности.Современное решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA. Инструмент цифровой идентификации на основе абонентского номера, позволяющий пользователям быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах: как в цифровом, так и в реальном мире.билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».