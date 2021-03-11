





Одно из слабых мест нескольких последних поколений iPhone — это стеклянные задние крышки. И хотя Apple постоянно делает их все прочнее, они нередко бьются, из-за чего пользоваться смартфоном оказывается почти нереально (к тому же временами из-за этого перестает работать NFC или беспроводная зарядка).При этом такое повреждение смартфона не считается гарантийным, и если вы принесете в официальный сервисный центр iPhone с разбитой стеклянной панелью, то вам его предложат заменить на новый с серьезной доплатой, составляющей нередко 50-80% от стоимости нового смартфона. Однако теперь это в прошлом: месяц назад Apple сообщила, что будет ремонтировать iPhone 12 и 12 mini с разбитой задней панелью, а теперь к ним присоединились и iPhone 12 Pro с 12 Pro Max.Важное условие возможности ремонта — дисплей и основная камера должны быть целыми. Если это так, то в официальном сервисном центре вам предложат «пересобрать» iPhone в новый корпус с новой задней панелью, что выйдет ощутимо дешевле, чем замена на новый. При этом все еще опция замены остается единственной, если не по вине Apple у вашего iPhone есть проблемы с Face ID, материнской платой или же он просто не включается.