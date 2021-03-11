Одно из слабых мест нескольких последних поколений iPhone — это стеклянные задние крышки. И хотя Apple постоянно делает их все прочнее, они нередко бьются, из-за чего пользоваться смартфоном оказывается почти нереально (к тому же временами из-за этого перестает работать NFC или беспроводная зарядка).

При этом такое повреждение смартфона не считается гарантийным, и если вы принесете в официальный сервисный центр iPhone с разбитой стеклянной панелью, то вам его предложат заменить на новый с серьезной доплатой, составляющей нередко 50-80% от стоимости нового смартфона. Однако теперь это в прошлом: месяц назад Apple сообщила, что будет ремонтировать iPhone 12 и 12 mini с разбитой задней панелью, а теперь к ним присоединились и iPhone 12 Pro с 12 Pro Max.

Важное условие возможности ремонта — дисплей и основная камера должны быть целыми. Если это так, то в официальном сервисном центре вам предложат «пересобрать» iPhone в новый корпус с новой задней панелью, что выйдет ощутимо дешевле, чем замена на новый. При этом все еще опция замены остается единственной, если не по вине Apple у вашего iPhone есть проблемы с Face ID, материнской платой или же он просто не включается.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Apple Now Able to Repair an iPhone 12 Pro's Cracked Rear Glass Without Replacing the Entire Device Apple Now Able to Repair an iPhone 12 Pro's Cracked Rear Glass Without Replacing the Entire Device

Ссылки по теме:

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS

Microsoft купила Bethesda: некоторые игры студии могут не выйти на PlayStation Microsoft купила Bethesda: некоторые игры студии могут не выйти на PlayStation