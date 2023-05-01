Босс Honor разнёс iPhone в щепки и назвал главное преимущество Apple

Фархад

Honor

В ходе специального мероприятия Honor, прошедшего на днях в исследовательском центре в Шэньчжэне, глава компании Чжао Мин (Zhao Ming) раскрыл планы по захвату рынка мобильных устройств и стратегию бренда на ближайшие годы.

Выступая перед журналистами, Мин открыто заявил о планах компании относительно MagicOS 7.0. Глава Honor хочет, чтобы собственная операционная система, как минимум соответствовала или даже превзошла iOS с точки зрения плавности работы и развития экосистемы. Для этого бренд даже готов потратить целых 10% выручки на необходимые исследования и разработки.

Honor
Фото: GSM Arena

Чжао Мин также без колебаний раскритиковал iPhone за плохую связь и низкие показатели времени автономной работы, а единственным оправданием высоких цен он считает iOS и экосистему Apple:
«Когда речь заходит об Apple, все жалуются на плохую начинку в гаджетах, плохую связь, плохое время автономной работы. Это признают все… ещё и жирные рамки вокруг экрана — они заметно больше, чем у нас. Причина, по которой iPhone стоят так дорого, заключается в iOS и экосистеме. Мне кажется, что iOS сглаживает все недостатки и аппаратные проблемы Apple».

В противовес iPhone босс Honor похвастался некоторыми особенностями свежевышедших флагманов Magic 5 и Magic 5 Pro:
«Эталоном автономности среди смартфонов в прошлом был Huawei Mate. Сегодня это Honor Magic 5. Кто бросит ему вызов? Никто. Кто бросит вызов коммуникационным возможностям Magic 5? Никто».

Honor vs iPhone
Скриншот: GSM Arena

Это немного странное заявление, учитывая, что iPhone 14 Pro Max может проработать на несколько часов дольше Honor Magic 5 Pro.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MyDrivers
Cсылки по теме:
Представлен бюджетный планшет Honor Pad V8 с необычным чипсетом и шикарным дисплеем
Представлен обновлённый ноутбук Honor MagicBook 2023 года
Представлены бюджетные смартфоны Honor Play 7T и Play 7T Pro. Отличные характеристики по скромной цене

Рекомендации

Рекомендации

Диванный воин, глиномес, пень лупоглазый и другие обзывательства, наглядно показанные нейросетью
Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tozen
+564
tozen
Так именно из-за экосистемы лично я и покупаю яблоки. Плюс, йося удобней андрюши как ни крути, мягче (если так можно сказать) рвботает, без рванины в анимации.
Вчера в 19:17
#
Mers
+4392
Mers tozen
+ мне нравится внешне. Скругленные края идеальные. Но верх дизайна я до сих пор считаю 4S, не только среди айфонов, а вообще, всех.
Вчера в 22:27
#
Dmitriy
+499
Dmitriy
Каждый китаец видит целью в жизни взять андроид, переименовать его, и назвать это собственной операционной системой по заветам Чучхе.
Вчера в 20:09
#
+149
lokky Dmitriy
Стесняюся спросить — а кто такая эта Чучхе?))))
Вчера в 22:30
#
+539
franzisonfire lokky
Северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном в противовес «импортному марксизму».

:))
Вчера в 23:16
#
+234
Павел19562
Ждем экосистему Honor!
Вчера в 23:49
#
Руслан
–148
Руслан
Скоро такими темпами и производитель жигулей ”разнесет” в щепки мерседес!))) При этом так же на скриншоте покажет низкие характеристики
Сегодня в 01:53
#
+57
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
С каким бы гонором ни пыжился этот наивный китайский юноша со всеми этими своими Magic, до Яблока и Стива с его фирменной джобсовской магией поля искажения реальности им ещё так же далеко, как до Луны.
Сегодня в 02:44
#
–198
NYX
А какая там экосистема? У людей годами не работает аирдроп. У меня в т.ч. Нет калькулятора на айпаде. Вочи не показывают уведомления о звонках мессенджеров и просто моросят с уведомлениями. Вы долбанулись на эппл.
Сегодня в 02:46
#
Bazily
+188
Bazily NYX
У тебя, придурка, голова не работает в первую очередь. Так как ты обычное ведроголовое чмо.
38 минут назад
#
+109
londi
Плавность ? 😂😂😂 а безопасность ? Аудио,фото,видео ???
7 минут назад
#
+109
londi
А фейс тайм ? Скайп и вацап отдыхают 😂
7 минут назад
#