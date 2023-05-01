Босс Honor разнёс iPhone в щепки и назвал главное преимущество Apple





В ходе специального мероприятия Honor, прошедшего на днях в исследовательском центре в Шэньчжэне, глава компании Чжао Мин (Zhao Ming) раскрыл планы по захвату рынка мобильных устройств и стратегию бренда на ближайшие годы.



Выступая перед журналистами, Мин открыто заявил о планах компании относительно MagicOS 7.0. Глава Honor хочет, чтобы собственная операционная система, как минимум соответствовала или даже превзошла iOS с точки зрения плавности работы и развития экосистемы. Для этого бренд даже готов потратить целых 10% выручки на необходимые исследования и разработки.





Фото: GSM Arena



Чжао Мин также без колебаний раскритиковал iPhone за плохую связь и низкие показатели времени автономной работы, а единственным оправданием высоких цен он считает iOS и экосистему Apple:

В ходе специального мероприятия Honor, прошедшего на днях в исследовательском центре в Шэньчжэне, глава компании Чжао Мин (Zhao Ming) раскрыл планы по захвату рынка мобильных устройств и стратегию бренда на ближайшие годы.Выступая перед журналистами, Мин открыто заявил о планах компании относительно MagicOS 7.0. Глава Honor хочет, чтобы собственная операционная система, как минимум соответствовала или даже превзошла iOS с точки зрения плавности работы и развития экосистемы. Для этого бренд даже готов потратить целых 10% выручки на необходимые исследования и разработки.Чжао Мин также без колебаний раскритиковал iPhone за плохую связь и низкие показатели времени автономной работы, а единственным оправданием высоких цен он считает iOS и экосистему Apple:

«Когда речь заходит об Apple, все жалуются на плохую начинку в гаджетах, плохую связь, плохое время автономной работы. Это признают все… ещё и жирные рамки вокруг экрана — они заметно больше, чем у нас. Причина, по которой iPhone стоят так дорого, заключается в iOS и экосистеме. Мне кажется, что iOS сглаживает все недостатки и аппаратные проблемы Apple».



В противовес iPhone босс Honor похвастался некоторыми особенностями свежевышедших флагманов Magic 5 и Magic 5 Pro:



«Эталоном автономности среди смартфонов в прошлом был Huawei Mate. Сегодня это Honor Magic 5. Кто бросит ему вызов? Никто. Кто бросит вызов коммуникационным возможностям Magic 5? Никто».





Скриншот: GSM Arena



Это немного странное заявление, учитывая, что iPhone 14 Pro Max может проработать на несколько часов дольше Honor Magic 5 Pro. Это немного странное заявление, учитывая, что iPhone 14 Pro Max может проработать на несколько часов дольше Honor Magic 5 Pro.