Британский стартап Exscientia утверждает, что разработал первое лекарство, созданное с использованием искусственного интеллекта, которое будет в клинических условиях проверено на людях. Создание лекарства, предназначенного для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), заняло менее года от рождения идеи и до готовой к испытаниям таблетки. Проверки на людях должны начаться в марте, но захотите ли вы принимать препарат, разработанный с использованием искусственного интеллекта?
Привлекательность препаратов, разработанных ИИ, достаточно очевидна. Есть огромное количество всевозможных молекул, которые могут быть полезны в лекарствах, и их слишком много для ручной проверки, даже если этим будут заниматься все медицинские исследователи в мире. Но с помощью различных типов ИИ компьютерная система может разрабатывать и создавать различные молекулы, сравнивая их по множеству параметров и изучая наиболее перспективные соединения гораздо быстрее, чем это может сделать человек.
Искусственный интеллект, безусловно, является мощным инструментом, но некоторые ученые скептически относятся к тому, что это надежная и заслуживающее доверие технология, и задаются вопросом, какую роль она должна играть в таких областях, как наше здравоохранение. А в плане разработки лекарств некоторые исследователи высказывают опасения, что искусственный интеллект будет слишком «человечен», из-за чего его выводы будут не такими революционными, как нам хотелось бы.
Генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс утверждает, что искусственный интеллект позволит синтезировать меньшее количество соединений для тестирования, и проводить меньшее количество экспериментов в поисках нового лекарства. «Алгоритмы активного машинного обучения автоматически определяют приоритетность наиболее информативных соединений для экспериментального синтеза и тестирования, и позволяют системе учиться быстрее, чем людям в одиночку», — сказал Хопкинс.
Конечно, ИИ можно использовать не только для того, чтобы создавать новые соединения. Эта технология также может быть использована в научных исследованиях и для раннего обнаружения некоторых заболеваний по анализам пациентов. Также с его помощью разрабатывают возможности повторного использования старые лекарства в широком спектре других областей.
Более того, ИИ позволяет предсказать пути распространения заболеваний. Например, компания BlueDot, изучая пассажиропоток из Китая, смогла предсказать, как будет распространяться коронавирус. Эти данные могут позволить в будущем избегать вспышек заболеваний, или хотя бы усилить медицинские организации в возможных очагах эпидемий.
Хопкинс гордится тем, что его компании является первой, разработавшей лекарство совместно с искусственным интеллектом, которое будет в дальнейшем проверено в клинических испытаниях. Он говорит, что соединение, которое в конечном итоге было произведено — так называемый DSP-1181 — как ожидается, прослужит дольше и будет иметь более высокую эффективность, чем другие существующие лекарства от ОКР. Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma, которая владеет правами на препарат, будет контролировать его дальнейшую клиническую проверку. Первый этап испытаний на людях, в котором будет проверяться безопасность медикамента и реакция организма на него, также будет проходить в Японии.
Какими бы замечательными ни казались разработки нового препарата, все же есть место для здорового скептицизма. Искусственный интеллект может помочь нам найти новые молекулы, но есть шанс, что молекулы, найденные ИИ, в конечном счете будут похожи на молекулы, которые мы уже изучали. Это предостережение химика Дерека Лоу, исследователя из Novartis, который работает над созданием новых лекарств.
В своем блоге о фармацевтической промышленности Лоу объясняет, что простой поиск потенциального лекарства не гарантирует, что ученые действительно поймут биохимическую природу болезни, которую они пытаются лечить, или что лекарство вообще будет работать.
«Дело в том, что доклиническая разработка лекарств не является проблемой», — написал он в своем заявлении к Exscientia. «Этот проект, в лучшем случае, как мне кажется, сэкономил максимум несколько месяцев до того момента, как новое лекарство, как и многие другие, отправится в черный ящик под названием «испытания на людях».
Между тем, развитие фармацевтических препаратов, созданных с поддержкой ИИ, вызывает вопросы о том, насколько комфортно будет людям с этими новыми методами исследования. В конечном счете, чем лекарства, разработанные ИИ, будут отличаться от тех, что разрабатываются только людьми? Кто должен устанавливать правила использования ИИ в исследованиях лекарственных средств?
Как и во многих других приложениях искусственного интеллекта, органы здравоохранения пытаются выяснить, как лучше всего изучать и регулировать эти инструменты. Хотя Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не будет комментировать этот конкретный новый препарат, ее представитель Джереми Кан заявил, что агентство будет стремиться поддерживать стандарты общественного здравоохранения, одновременно защищая инновации, и что его центр оценки и исследования лекарственных средств будет работать над изменением нормативных требований, если использование ИИ для создания препаратов станет массовым явлением.
«Полная роль ИИ в разработке лекарств все еще выясняется, и заинтересованные стороны понимают ИИ по-разному, рассматривая спектр инструментов и методов, охватываемых этим общим термином», — сказал Кан. «Важно отметить, что доказательственные стандарты, необходимые лекарственным средствам для допуска к продаже, остаются неизменными независимо от технологических достижений».
И стартап Exscientia согласен с этим: его представитель заявил, что препарат должен соответствовать тем же требованиям, что и любой другой препарат, проходящий первую фазу испытаний в Японии, и он будет испытан так же, как и другие подобные лекарства.
Важно понимать, что Exscientia и другие фармацевтические компании могут заработать много денег, если разработка лекарств с использованием ИИ действительно окупится и окажется быстрее традиционных методов. Серьезные объемы средств, которые тратят крупные фармацевтические компании на развитие биотехнологий и искусственного интеллекта, говорят о многом. Например, инвесторами Exscientia являются большие немецкие фармацевтическая компании Evotec и Bristol-Myers Squibb.
Что в итоге? В ближайшем будущем у вас скорее всего не будет возможности попробовать препарат, разработанный искусственным интеллектом — если только вы не один из избранных пациентов, на которых проверят этот новый препарат в Японии. Тем не менее, эта недавняя разработка приближает нас как никогда к будущему, в котором ИИ разрабатывает новые лекарства. Будут ли они действительно помогать нашим болезням лучше, чем старые добрые лекарства, сделанные человеком? Нам придется запастить терпением и ждать.
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