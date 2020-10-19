Специалисты международной курьерской компании СДЭК готовятся к запуску умного сервиса «Мегамозг» для своего чат-бота в Viber. Он получит искусственный интеллект, который позволит ему самостоятельно анализировать текст сообщений от пользователей и выдавать подходящие по смыслу ответы. Разработчиком сервиса выступила компания Flomni.
Алгоритмы «Мегамозга» справятся с любым порядком слов и распознают опечатки, поэтому клиенты компании смогут задавать боту вопросы в свободной форме прямо в мессенджере. Если же для решения задачи потребуется помощь специалиста, то обращение будет перенаправлено в единое окно для обработки оператором.
На чат-бот компании в Viber подписано более 2 млн человек, и ежемесячно почти половина из всех поступающих в СДЭК заказов приходится на этот инструмент. Бот согласовывает даты доставки и выбирает пункт выдачи заказов. Таким образом СДЭК сокращает нагрузку на операторов почти на 50%. Это значит, что клиенты смогут мгновенно решить рядовую задачу и в два раза быстрее получить ответ на важный вопрос.
Чат-бот СДЭК работает уже более трех лет. Сейчас он предлагает получателю выбрать удобную дату, время доставки и подходящий пункт выдачи заказа, а также при необходимости сменить адрес доставки или заказать звонок оператора. В будущем благодаря «Мегамозгу» эта функциональность будет расширена. Дополнительно умными ботами будут обрабатываться и прочие вопросы клиентов, сформулированные свободным текстом. Например: «когда привезут мой заказ», «какой телефон курьера» и так далее.
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