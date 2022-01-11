Компания NortonLifeLock встроила в антивирусный продукт Avira майнер криптовалюты Ethereum. Аналогичное решение летом прошлого года появилось в Norton 360.
Майнер Avira Crypto доступен в программах Avira Free Security, Avira Antivirus Pro и Avira Internet Security и в настоящее время работает только в некоторых странах — США, Канаде, Великобритании. В дальнейшем в него будет добавлена возможность добывать не только Ethereum, но и другие популярные криптовалюты, а список стран, где доступна эта возможность, будет расширен.
Avira Crypto отключен по умолчанию, пользователь может активировать этот компонент при желании, если его компьютер удовлетворяет минимальным требованиям. Майнить с помощью Avira можно на ПК с видеокартой NVIDIA (память не менее 6 ГБ), 2 ГБ оперативной памяти, процессором с тактовой частотой от 1 ГГц и операционной системой Windows 7, 8, 10 или 11. Майнер не работает с Linux, macOS и Windows 10S.
В статистике отображается производительность компьютера в майнинге, а также показан примерный дневной заработок. Намайненную криптовалюту можно обменять на доллары или перевести в другой кошелёк Ethereum. Разработчики Avira поясняют, что встроенный майнер позволит избежать проблем, которые возникают при использовании стороннего программного обеспечения для майнинга, а также предоставляет пользователю удобный инструмент для отслеживания заработка с использованием аппаратных ресурсов компьютера.
Обычно майнинговый пул берёт комиссию около 1% от добытого, но разработчики Norton 360 оставляют себе 15%, причём майнинг запускается автоматически на тех компьютерах, которые соответствуют требованиям (если на этапе установки не убрать соответствующую галочку). Сколько «отщипывает» себе Avira, не сообщается, в описании новой функции этот момент не указан. Эксперты выяснили, что в компонентах для майнинга в Norton 360 и Avira используется общий код, поэтому есть вероятность, что и в Avira установлены столь же высокие комиссионные отчисления.
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