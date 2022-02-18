



LEGO Star Wars Battles — В игре стартует 6 сезон, в котором в роли ведущей выступает Маз Каната.

— В игре стартует 6 сезон, в котором в роли ведущей выступает Маз Каната. Zen Pinball Party — Встречайте классический стол для пинбола Biolab и новый режим, в котором вместе с другом можно отправиться в погоню за изворотливым волшебником пинбола.

— Встречайте классический стол для пинбола Biolab и новый режим, в котором вместе с другом можно отправиться в погоню за изворотливым волшебником пинбола. Zookeeper World — В этом месяце игроки смогут пройти 25 новых этапов и поиграть в короткие игры из специального магазина мини-игр.

— В этом месяце игроки смогут пройти 25 новых этапов и поиграть в короткие игры из специального магазина мини-игр. Super Stickman Golf 3+ — Обновление включает новый пакет гольф-полей, гольфистов и головных уборов из популярной игры Golf Blitz.







Сегодня австралийская команда разработчиков Studio Drydock выпускает свой дебютный проект Wylde Flowers эксклюзивно в Apple Arcade. Её оценят фанаты игр в жанре симулятора жизни, таких как Stardew Valley и Animal Crossing.В Wylde Flowers вы узнаете проникновенную историю, в которой смешалось всё: фермерство, магия и личные откровения. Игроки будут действовать от лица Тары — главной героини, которая переезжает на милый сельский остров, чтобы помочь своей бабушке на семейной ферме. По ходу развития сюжета игроков ждут знакомства с 30 персонажами с интригующим опытом. Вы сможете с ними подружиться или даже завести романтические отношения. Днём герои ведут обычный образ жизни фермеров, а ночью принимаются за колдовство и начинают учиться летать на метле, варить зелья, управлять погодой и временами года и даже превращаться в кошек.Помимо Wylde Flowers, сегодня в Apple Arcade вышли масштабные обновления уже знакомых игр: LEGO Star Wars Battles, Zookeeper World, Zen Pinball Party и Super Stickman Golf 3+.