Калькулятор

Конвертер величин

Конвертер валют

В последние несколько лет iOS и iPadOS серьезно «поднялись» в плане удобства и функциональности. Во времена iOS 7 «яблочная» ОС была практически пустой, и всё необходимое нужно было искать в App Store от сторонних разработчиков. Теперь же iOS становится всё более самостоятельной и ею всё проще пользоваться «из коробки», не устанавливая сотни сторонних приложений.Одним из удобнейших элементов iOS и iPadOS является Spotlight. Он отлично выполняет свою основную роль сквозной поисковой машины и очень выручает. Однако строка Spotlight может предложить вам нечто большее, чем просто поиск по системе. Мы поделимся тремя её неочевидными фишками, которые могут вам пригодиться.Строка Spotlight умеет складывать, умножать, делить и вычитать так же, как и обычный калькулятор. Кроме того, она вычисляет и сложные примеры: скажем, 26*40+4-30 строка поиска без проблем распознает и выдаст правильный ответ. Это очень удобно, когда нужно быстро что-то посчитать «на ходу» — тем более, что в iOS 15 Spotlight можно открыть прямо с экрана блокировки.В случае с iPad это вообще незаменимая вещь — ведь на iPadOS в 2022 году до сих пор так и появилось штатного калькулятора...Перевести фунты в килограммы, а футы — в метры также не составит труда для Spotlight. Любые величины, обозначающие вес, расстояние, габариты и объем можно конвертировать прямо в поисковой строке iPhone, iPad или Mac. Сторонние приложения или веб-сервисы для этого можно больше не искать.Для этой задачи Spotlight использует интернет-соединение и сервера Yahoo. Курс постоянно меняется, поэтому при конвертации возможна погрешность, но функция есть и она исправно работает — то есть, дает наглядное представление размере конкретных сумм в популярных валютах.Чтобы конвертировать рубли в доллары США, просто напишите цифру и слово «рублей». Например: «100 рублей». Строка Spotlight сразу отобразит рядом введенную сумму в долларах США. Если хотите увидеть какую-то другую валюту, допишите её далее, например: «100 рублей в евро». Обратная конвертация тоже работает — напишите что-то вроде «50 евро» и увидите эту сумму в рублях.Учтите: Spotlight поддерживает только основные валюты мира вроде USD, EUR или GBR по отношению к валюте вашей страны, поэтому конвертировать лари в гольдены, увы, не выйдет.