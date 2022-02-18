В последние несколько лет iOS и iPadOS серьезно «поднялись» в плане удобства и функциональности. Во времена iOS 7 «яблочная» ОС была практически пустой, и всё необходимое нужно было искать в App Store от сторонних разработчиков. Теперь же iOS становится всё более самостоятельной и ею всё проще пользоваться «из коробки», не устанавливая сотни сторонних приложений.
Одним из удобнейших элементов iOS и iPadOS является Spotlight. Он отлично выполняет свою основную роль сквозной поисковой машины и очень выручает. Однако строка Spotlight может предложить вам нечто большее, чем просто поиск по системе. Мы поделимся тремя её неочевидными фишками, которые могут вам пригодиться.
Калькулятор
Строка Spotlight умеет складывать, умножать, делить и вычитать так же, как и обычный калькулятор. Кроме того, она вычисляет и сложные примеры: скажем, 26*40+4-30 строка поиска без проблем распознает и выдаст правильный ответ. Это очень удобно, когда нужно быстро что-то посчитать «на ходу» — тем более, что в iOS 15 Spotlight можно открыть прямо с экрана блокировки.
В случае с iPad это вообще незаменимая вещь — ведь на iPadOS в 2022 году до сих пор так и появилось штатного калькулятора...
Конвертер величин
Перевести фунты в килограммы, а футы — в метры также не составит труда для Spotlight. Любые величины, обозначающие вес, расстояние, габариты и объем можно конвертировать прямо в поисковой строке iPhone, iPad или Mac. Сторонние приложения или веб-сервисы для этого можно больше не искать.
Конвертер валют
Для этой задачи Spotlight использует интернет-соединение и сервера Yahoo. Курс постоянно меняется, поэтому при конвертации возможна погрешность, но функция есть и она исправно работает — то есть, дает наглядное представление размере конкретных сумм в популярных валютах.
Чтобы конвертировать рубли в доллары США, просто напишите цифру и слово «рублей». Например: «100 рублей». Строка Spotlight сразу отобразит рядом введенную сумму в долларах США. Если хотите увидеть какую-то другую валюту, допишите её далее, например: «100 рублей в евро». Обратная конвертация тоже работает — напишите что-то вроде «50 евро» и увидите эту сумму в рублях.
Учтите: Spotlight поддерживает только основные валюты мира вроде USD, EUR или GBR по отношению к валюте вашей страны, поэтому конвертировать лари в гольдены, увы, не выйдет.
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Вероятно, должна быть сири какая-нибудь включена в настройках?