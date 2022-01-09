Телеканал CNBC рассказал об обладателе автомобиля Tesla Сирадже Равале, который использует свой транспорт немного не по назначению — не для поездок, а для добычи криптовалюты. В 2021 году в зависимости от колебания курса он зарабатывал на майнинге Ethereum от 400 до 800 долларов в месяц.
Раваль установил в Tesla Model 3 несколько видеокарт, купленных подешёвке на Ebay, и управляет этой системой через Apple Mac mini с процессором Apple M1. Ферма питается от автомобильного аккумулятора.
Раваль говорит, что Tesla это компьютер на колёсах, поэтому ему не составило труда хакнуть систему так, чтобы она отдавала энергию различным компонентам, вроде дополнительных видеокарт. Раваль майнит примерно по 20 часов в сутки, а в остальное время даёт автомобилю отдохнуть. Он заряжает автомобиль примерно раз в десять дней и тратит на зарядку от 30 до 60 долларов в месяц.
Заработок в 400-800 долларов довольно условный, поскольку Раваль ещё ни разу не конвертировал криптовалюту в доллары. Вместо этого он инвестирует в платформу, которая начисляет 23% годовых от вложений и надеется, что со временем стоимость Ethereum увеличится ещё сильнее. В более отдалённых надеждах предпринимателя — зарабатывать на своей Tesla не только майнингом, но и как на беспилотном такси.
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