Магазин Epic Games Store запустил традиционную предновогоднюю раздачу игр. Первым проектом, который можно получить в свою коллекцию бесплатно, стал Neon Abyss.
Это пикселизированный платформер в духе старых приставочных игр, но с гораздо более сочной и яркой графикой. Он был выпущен летом прошлого года и обычно продаётся в Epic Games Store за 739 рублей.
Забрать Neon Abyss можно по этой ссылке до 18 декабря (не позже 19:00 по московскому времени), а затем эта игра снова будет продаваться за деньги. После этого стартует раздача следующей игры (какой, пока неизвестно). По предварительным данным от инсайдеров, вплоть до 31 декабря Epic Games Store последовательно раздаст следующие игры:
Имейте в виду, что это не официальный список, и вполне возможно, что в бесплатную раздачу попадут не все перечисленные игры (или вообще не попадёт вообще ни одна из них).
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Это пикселизированный платформер в духе старых приставочных игр, но с гораздо более сочной и яркой графикой. Он был выпущен летом прошлого года и обычно продаётся в Epic Games Store за 739 рублей.
Забрать Neon Abyss можно по этой ссылке до 18 декабря (не позже 19:00 по московскому времени), а затем эта игра снова будет продаваться за деньги. После этого стартует раздача следующей игры (какой, пока неизвестно). По предварительным данным от инсайдеров, вплоть до 31 декабря Epic Games Store последовательно раздаст следующие игры:
- FUSER (+ Justin Timberlake DLC)
- Ape Out
- Tomb Raider GOTY
- Shadow of the Tomb Raider
- Limbo
- Life is Strange Complete Season
- Euro Truck Simulator 2
- House Flipper
- Monster Hunter World
- Pikuniku
- SUPERHOT
- We Are Football
- Torchlight 2
- Hello Neighbor
- Assassin’s Creed
Имейте в виду, что это не официальный список, и вполне возможно, что в бесплатную раздачу попадут не все перечисленные игры (или вообще не попадёт вообще ни одна из них).
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