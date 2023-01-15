«Законы против Apple», которые превратят iPhone в Android. Что будет с iOS в 2023-м?





В прошлый раз мы обсуждали, как на Apple и её фанатах скажутся физические изменения в конструкции смартфонов — внедрение съемных аккумуляторов и порта USB-С. Теперь поговорим о более фундаментальных изменениях; они коснутся iOS и способны до неузнаваемости перевернуть то, каким мы знаем iPhone сейчас. Кстати, по словам некоторых инсайдеров, описанные ниже перемены могут появиться уже в iOS 17.





Платежные системы

Сроки: вступил в силу с 1 ноября 2022, начнет действовать 2 мая 2023, первый отчет от вендоров — 3 июля 2023.

значительную власть ограничивать свободу пользователей цифровой техники,

«сильное экономическое положение»,

«устойчивое и прочное положение на рынке»,

«сильную посредническую позицию» между компаниями и пользователями.

Потребители. Выбор — это всегда хорошо, даже для тех стран, где нет проблем с Apple Pay. А там, где они есть, владельцы iPhone смогут оплачивать покупки своим смартфонов безо всяких проблем. Это удобно и в некотором смысле даже защищает права потребителя — ведь вы заплатили за NFC, когда покупали iPhone, а пользоваться им не можете. Скоро сможете.

Выбор — это всегда хорошо, даже для тех стран, где нет проблем с Apple Pay. А там, где они есть, владельцы iPhone смогут оплачивать покупки своим смартфонов безо всяких проблем. Это удобно и в некотором смысле даже защищает права потребителя — ведь вы заплатили за NFC, когда покупали iPhone, а пользоваться им не можете. Скоро сможете. Разработчики платежного ПО. Разработчики наконец получат возможность создать полноценные платежные приложения для iOS. Это означает увеличение количества таких приложений, здоровую конкуренцию и, как следствие, лучшие условия и качество софта для потребителя.

Разработчики наконец получат возможность создать полноценные платежные приложения для iOS. Это означает увеличение количества таких приложений, здоровую конкуренцию и, как следствие, лучшие условия и качество софта для потребителя. Банки. Чем больше платежных приложений на рынке, тем больше они конкурируют между собой — в том числе в вопросе расценок и комиссий. А значит сервисы будут стараться привлечь к сотрудничеству и банки, и пользователей более выгодными условиями.

Apple. Это первый претендент на убытки в данном законопроекте. Дело в том, что Apple получает свой процент от каждой транзакции через Apple Pay. Если пользователи будут устанавливать другие методы оплаты, то компания напрямую лишается прибыли от своего сервиса. Есть вероятность, что эти потери она захочет компенсировать в стоимости других своих продуктов и услуг. В таком случае пострадает и…

Это первый претендент на убытки в данном законопроекте. Дело в том, что Apple получает свой процент от каждой транзакции через Apple Pay. Если пользователи будут устанавливать другие методы оплаты, то компания напрямую лишается прибыли от своего сервиса. Есть вероятность, что эти потери она захочет компенсировать в стоимости других своих продуктов и услуг. В таком случае пострадает и… Потребитель. Да, есть вероятность, что пользователю iPhone придется больше платить Apple — например, за сами девайсы, за ежемесячные подписки; а может компания вообще сделает платным что-то бесплатное. Еще один нюанс: возможность установки сторонних платежных систем теоретически подразумевает появление множества мошеннических сервисов и приложений, собирающих данные банковских карт. На практике мы не видим такого всплеска на Android, но стоит оставить шанс, что неискушенные пользователи iPhone, не привыкшие к такого рода мошенничеству, первое время могут попадаться на фишинг.

Установка приложений

Сроки: вступил в силу с 1 ноября 2022, начнет действовать 2 мая 2023, первый отчет от вендоров — 3 июля 2023.

Установку приложений из любых источников, помимо условного Apple App Store

Разрешение для разработчиков использовать сторонние платежные системы в приложениях

Полноценный допуск сторонних магазинов приложений в условную iOS и iPadOS

Возможность заменить стандартные сервисы на сторонние — например, Siri на «Алису», Apple Pay на Mir Pay и так далее

Унификацию кроссплатформенных сервисов; например, подключение Android к Apple iMessage и FaceTime.

Потребители. Установка приложений из APK-пакетов — это то, чем всегда хвастались пользователи Android-смартфонов перед владельцами iPhone и iPad. Открытость системы в этом смысле действительно удобна: вы сможете установить на iPhone приложение «Сбербанка», даже если Apple удалила его из App Store. Кроме того, станут доступны приложения, которые Apple не пропустила в свой магазин из соображений выгоды или конкуренции. Для потребителя это однозначно будет выгодно: все мы помним про 30%-комиссию Apple в App Store, которая в 100% случаев ложится именно на пользователя.

Установка приложений из APK-пакетов — это то, чем всегда хвастались пользователи Android-смартфонов перед владельцами iPhone и iPad. Открытость системы в этом смысле действительно удобна: вы сможете установить на iPhone приложение «Сбербанка», даже если Apple удалила его из App Store. Кроме того, станут доступны приложения, которые Apple не пропустила в свой магазин из соображений выгоды или конкуренции. Для потребителя это однозначно будет выгодно: все мы помним про 30%-комиссию Apple в App Store, которая в 100% случаев ложится именно на пользователя. Разработчики ПО. Они наконец получат большую свободу и начнут воплощать на iOS свои идеи, которые были «зарублены» модераторами Apple из соображений конкуренции или желания соблюсти какие-то внутренние предписания. Скорее всего, приложения будут более разнообразными. А еще вендоры сэкономят деньги на платном аккаунте в App Store и привлекут больше пользователей более низкой ценой на приложение или подписку.

Apple. И снова главным собирателем убытков становится сама Apple. Разрешение на установку приложений из других источников соблазнит разработчиков отказаться от размещения своих продуктов в App Store, а значит от их продажи Apple больше не получит свои 30%. Кроме того, компания понесет значительные репутационные потери в случаях, когда пользователь установит вредоносное ПО на свой iPhone — люди в таких ситуациях склонны винить именно производителя смартфона. Скорее всего, после открытия iOS для всех желающих iPhone довольно быстро перестанет считаться самым безопасным потребительским устройством. А еще Apple придется полностью переписать iOS и iPadOS, чтобы система корректно работала по новым правилам, а также была максимально безопасна в этих условиях.

И снова главным собирателем убытков становится сама Apple. Разрешение на установку приложений из других источников соблазнит разработчиков отказаться от размещения своих продуктов в App Store, а значит от их продажи Apple больше не получит свои 30%. Кроме того, компания понесет значительные репутационные потери в случаях, когда пользователь установит вредоносное ПО на свой iPhone — люди в таких ситуациях склонны винить именно производителя смартфона. Скорее всего, после открытия iOS для всех желающих iPhone довольно быстро перестанет считаться самым безопасным потребительским устройством. А еще Apple придется полностью переписать iOS и iPadOS, чтобы система корректно работала по новым правилам, а также была максимально безопасна в этих условиях. Потребители. Появление обилия троянов и вредоносных приложений для iOS — лишь вопрос времени. В стремлении сэкономить или под действием фишинговых обещаний человека не удержат никакие баннеры, предупреждения или угрозы — он всё равно установит подозрительное приложение и пострадает от него. Привыкшие к полной безопасности юзеры iPhone могут попадаться на мошеннический софт чаще, чем более сознательные пользователи Android. Да и вообще в первое время найдется бесчисленное множество желающих паразитировать на всеобщем доверии к iOS и iPhone.

Появление обилия троянов и вредоносных приложений для iOS — лишь вопрос времени. В стремлении сэкономить или под действием фишинговых обещаний человека не удержат никакие баннеры, предупреждения или угрозы — он всё равно установит подозрительное приложение и пострадает от него. Привыкшие к полной безопасности юзеры iPhone могут попадаться на мошеннический софт чаще, чем более сознательные пользователи Android. Да и вообще в первое время найдется бесчисленное множество желающих паразитировать на всеобщем доверии к iOS и iPhone. Рынок приложений. Неоспоримый факт — закрытость iOS в последние годы двигала индустрию мобильного ПО вперед. Среди разработчиков есть негласное правило: хочешь заработать на своей работе — пиши под iOS. Просто потому, что у пользователей iPhone и iPad нет возможности «пиратить». Когда Apple разрешит свободную установку приложений, «пиратство» сразу расцветет, главное преимущество «яблочной» ОС нивелируется и писать софт под iOS будет далеко не так выгодно. Как следствие — возможная стагнация отрасли. Кстати, сам App Store имеет все шансы остаться островком безопасности, стабильности и выгоды как для пользователей, так и для разработчиков. Если, конечно, Apple всё правильно сделает.

Сразу переходим к «вкусному» — новые нормы в отношении использования модуля NFC в смартфонах. Это часть одного большого антимонопольного «Закона о цифровых рынках» , который мы рассмотрим по частям. Согласно документу Еврокомиссии , он касается крупных IT-компаний, которые будут классифицированы как gatekeeper («привратник»). То есть компаний, которые имеют:Будет ли Apple признана такой компанией? Скорее всего да, поскольку она держит под своим контролем и «железо» и софт, и лишь сама Apple решает, что запретить, а что разрешить на iPhone и других своих гаджетах.Согласно части нового закона, Apple могут обязать открыть доступ к NFC-модулю для сторонних разработчиков. Говоря простым языком, на iPhone можно будет установить условный Mir Pay или другую платежную систему, и она будет работать как нативный Apple Pay. Это отличная новость для жителей России и некоторых других стран, где по тем или иным причинам не работает Apple Pay, но имеются его альтернативы. Сейчас владельцы iPhone в России, по сути, получили «тыкву», если говорить о бесконтактной оплате. В ближайшей перспективе Apple могут обязать разрешить устанавливать абсолютно любое платежное приложение — то есть, iPhone станет гораздо универсальнее. Любопытно, что в России уже собираются принять аналогичный закон Данный законопроект совершенно не относится к вендорам, производящим смартфоны на Android, поскольку на них, как правило, без проблем устанавливается любое платежное приложение.законопроект об открытии доступа к NFC в iPhone однозначно выгоден и удобен для потребителя, разработчиков и финансовых учреждений, при этом он крайне невыгоден для самой Apple. Риск мошенничества присутствует, но он крайне низок.Это вторая часть большого антимонопольного «Закона о цифровых рынках». Она касается всё тех же компаний-gatekeeper-ов, которые имеют значительную власть ограничивать свободу пользователей цифровой техники. Согласно этому закону, IT-гигант будет обязан открыть свои услуги и сервисы для других компаний и разработчиков. Это включает:Стоит отметить, что этот документ можно с полной уверенностью назвать «законом против Apple», поскольку описанные в нем требования не выполняет лишь эта компания. Производители Android-смартфонов уже давным-давно разрешают установку приложений из любых источников, допускают сторонние магазины приложений на смартфоны, а та же Google последние пару лет упрашивает Apple подключить её сервис обмена сообщениями RCS к iMessage.Любопытно, что самая свежая поправка предусматривает общую совместимость разных служб обмена сообщениями между собой. То есть, условный WhatsApp может потребовать разрешения интегрироваться в условный Telegram или тот же iMessage. Как всё это будет реализовано — пока неясно.законопроект о свободной установке приложений и сервисов в iPhone довольно выгоден и удобен для потребителя, отчасти хорош для разработчиков ПО и крайне невыгоден для самой Apple — как финансово, так и репутационно. При этом возможность установки непроверенного софта создает опасность для неопытных пользователей и вредоносный софт вполне способен им навредить. В ближайшее время позиционирование iPhone и iOS в глазах людей, скорее всего, изменится.Ждете ли вы, чтобы Apple сделала iOS более открытой для пользователей? Как считаете, от этого больше вреда или пользы? Поделитесь в комментариях.