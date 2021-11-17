Maps


Google начала разворачивать обновление своего сервиса Maps для пользователей всего мира — нововведения связаны с предстоящим праздничным сезоном. Об этом рассказали в MacRumors.

Согласно источнику, главной фишкой этого апдейта станет карта загруженности общественных мест — Area Busyness. Теперь Google Maps будут собирать статистику о том, в каких магазинах, торговых центрах или даже районах города находится много людей в данный момент. В результате пользователь «Карт» может увидеть, куда сейчас идти небезопасно, и избежит заражения коронавирусом.

Помимо этого, Google пополнила каталоги общественных мест: теперь Maps «знают» гораздо больше об учреждениях, магазинах и салонах внутри торговых центров, собирает еще больше отзывов и статистики, а также информацию о графике работы и других особенностях. Данные о вокзалах и аэропортах тоже пополнились, кроме того, Google внесла еще больше информации об общественных парковках в крупных городах.

Отдельно можно отметить, что «Карты» теперь позволяют посетителям ресторанов вносить в каталог диапазон цен — эти данные будут упорядочены и доступны для других пользователей, которые могут заранее увидеть ценовую политику заведения.

Обновление начало разворачиваться для пользователей всего мира и будет доступно всем до конца текущего года. 

Ранее мы рассказали о том, что Microsoft решила урезать обновления для Windows 10 — всё ради 11-й версии своей ОС.



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Источник:

MacRumors MacRumors

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