Microsoft объявила об изменениях в графике выходов обновлений для Windows 10. Об этом сообщает зарубежный ресурс XDA Developers.
Microsoft выпустила свежий апдейт для Windows 10 — 21H2, или November 2021 Update. Эта сборка сама по себе не содержит ничего заметного или нового для пользователей — она направлена на исправление внутренних проблем и уязвимостей. Однако вместе с апдейтом компания объявила о новом графике выхода обновлений для Windows 10 и 11, а также о сроках окончания поддержки «десятки».
Согласно источнику, начиная с апдейта November 2021 Update, Microsoft переходит на ежегодные патчи для Windows 10. До сих пор — с 2017 года — компания обновляла «десятку» дважды в год: в апреле и в ноябре. Теперь свежие сборки ПО будут приходить пользователям Windows 10 только осенью — вплоть до октября 2025 года, когда «десятка» полностью перестанет поддерживаться.
Пока неизвестно, как будут выглядеть эти ежегодные обновления — будут ли они содержать новые функции, или же только закрывать уязвимости и приносить срочные патчи. Можно предположить, что Microsoft будет уделять первостепенное внимание Windows 11 и именно для нее распространять новые фишки и возможности, а пользователей «десятки» вполне может перевести исключительно на патчи безопасности.
К слову, Windows 11 тоже будет обновляться один раз в год — иными словами, Microsoft полностью переходит на ежегодный график апдейтов всех своих продуктов.
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Если найдут какой мега баг или серьезную дыру в системе безопасности, тогда и выпустят внеплановую обнову.