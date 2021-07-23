



Компания Google выпустила игру, стилизованную под старые 16-битные консоли. Её можно назвать пасхалкой, но лишь условно, ведь она никуда не спрятана, а появляется на главной странице поисковика Google и на пустой странице в Chrome.



Игра называется Doodle Champion Island Games, создана при участии японской компании STUDIO4°C и приурочена к открытию олимпийских игр в Токио, которые проходят с 23 июля по 8 августа.



В Doodle Champion Island Games задействованы герои и сюжеты из японских сказок. Главный герой кот Лаки, а его задача состоит в том, чтобы победить в семи спортивных состязаниях (настольный теннис, скейтбординг, стрельба из лука, регби, плавание, скалолазание и марафон) и собрать семь священных свитков.







Для управления используются кнопки со стрелками и пробел на клавиатуре. Что особо примечательно — игра переведена на несколько языков, в том числе русский. Прогресс в ней сохраняется, поэтому её можно пройти за несколько заходов. Главное — успеть до конца Олимпиады.







