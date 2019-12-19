



На прошедшем в Москве мероприятии компания HUAWEI поделилась планами по развитию бизнеса на ближайшие несколько лет. Основные усилия будут направлены на создание всеобъемлющей экосистемы, объединяющей популярные виды подключённых устройств и мобильных сервисов.



По мнению HUAWEI, благодаря развитию технологий 5G связи и искусственного интеллекта следующее десятилетие станет эпохой «всеобщего интернета»: все подключённые к беспроводным сетям устройства будут свободно взаимодействовать друг с другом, предлагая пользователям совершенно новые, недоступные ранее возможности. Развитие искусственного интеллекта упростит взаимодействие между устройствами и людьми, сделав его более естественным за счёт голосового и визуального управления.



Каждое подключённое устройство обладает особенностью, которая превосходит возможности, предлагаемые смартфоном. Например, умные дисплеи, такие как HUAWEI Vision, отличаются размером экрана и мощностью акустической системы. Наушники HUAWEI FreeBuds 3 предлагают высокое качество звучания и шумоподавление, умные часы HUAWEI WATCH GT 2 удобно носить при себе, а автомобильные мультимедийные устройства воспринимают речь на расстоянии и имеют более мощные модули геопозиционирования. В будущем все эти устройства будут взаимодействовать друг с другом. Например, если вам не нравится носить с собой смартфон во время тренировки, вы можете оставить его в раздевалке, при этом наушники автоматически подключатся к умным часам, чтобы не оставить вас без любимых музыкальных треков.



В основе интеллектуальной экосистемы HUAWEI, объединяющей все виды подключённых устройств, лежит аппаратная платформа HUAWEI HiLink, вычислительные возможности новейших чипов Kirin, богатый набор интеллектуальных интерфейсов HUAWEI HiAI и мобильные сервисы HUAWEI.



Вычислительная платформа для умных устройств HUAWEI HiAI — ключевой элемент экосистемы, открывающий для сторонних партнёров-разработчиков возможности чипов, устройств и облачных сервисов HUAWEI. Так, доступ к интеллектуальным возможностям чипов HUAWEI позволяет разработчикам приложений снижать энергопотребление при обработке интеллектуальных задач на устройствах. Доступ к возможностям облачных сервисов охватывает не только ключевые компоненты платформы HUAWEI Mobile Services, такие как аккаунты, платежи и сервисы доставки сообщений, но и объединяет разрозненные сторонние сервисы в структуру HUAWEI Ability Gallery.



На данный момент в пакет HiAI входят несколько основных инструментов: распознавание текста, распознавание изображений, распознавание лиц и обнаружение кода. К экосистеме HiAI уже присоединились более 3500 партнёров и более 40 000 разработчиков приложений.



Новая функция, которая появится на ноутбуках HUAWEI в России в начале следующего года, — многоэкранное взаимодействие между смартфонами и ПК (Multi-screen Collaboration). Она упростит передачу файлов между устройствами и позволит более эффективно работать, объединяя функциональность смартфона с вычислительными возможностями и большим экраном ноутбука.



Стратегия построения экосистемы HUAWEI получила название 1+8+N. Устройства, входящие в неё, можно разделить на три уровня, центральный из которых занимают смартфоны, выполняющие функции портала для доступа ко всем другим гаджетам и сервисам. Средний уровень составляют 8 типов умных устройств, выполняющих вспомогательные функции при различных сценариях использования. Это умные часы, наушники, ПК, планшеты, колонки, умные очки, автомобильные мультимедийные центры и умные дисплеи.



Во внешний уровень входит бесчисленное множество решений от сторонних партнёров, среди которых решения для умного дома и офиса, гаджеты и приложения для путешествий, занятий фитнесом и отслеживания состояния здоровья, а также аудио и видео устройства. Общая программно-аппаратная платформа позволяет всем входящим в экосистему устройствам получать доступ и использовать возможности друг друга, обмениваться информацией и контентом.



На сегодняшний день мобильные сервисы HUAWEI доступны пользователям в более чем 170 странах мира, а ежемесячная активная аудитория экосистемы HMS составляет 390 миллионов пользователей. С HMS сотрудничают уже более 1 миллиона сторонних разработчиков контента и приложений. В HUAWEI App Gallery присутствуют более 1,2 миллионов приложений, а количество загрузок превысило миллиард.



Компания HUAWEI инвестировала в создание экосистемы 3 миллиарда долларов и направила 1 миллиард на поддержку сторонних разработчиков приложений. Для повышения качества сторонних приложений компания открыла восемь лабораторий в разных регионах мира.







