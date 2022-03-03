IKEA останавливает производство и продажу продукции на территории России и Беларуси.
Об этом торгово-розничная сеть сообщила на своем официальном сайте. Свое решение IKEA связывает не только с событиями в Украине, но и нарушением в цепочке поставок и неблагоприятными условиями для торговли.
Производство и покупка товаров у российских подрядчиков тоже ставится на паузу. Исключением станут магазины, которые находятся в торговых центрах «Мега».
Сейчас штат сотрудников в России и Беларуси насчитывает почти 15 тысяч человек. Компания обещает оказать финансовую поддержку им и их семьям.
По некоторым данным IKEA закроется как минимум на три месяца.
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Приостановка делается до стабилизации ситуации на валютных рынках.