





Инновационный стартап Loon, который обещал предоставить миру доступ в интернет с помощью высотных аэростатов, спустился с небес на землю в конце января, когда компания объявила о закрытии проекта. С этим объявлением Loon стала очередной компанией в списке технологических стартапов, которые не смогли реализовать благородную цель дешевого всеобщего доступа во Всемирную сеть.Стартап «бездельников» (именно так переводится «loon» с английского) является дочерней компанией холдинга Alphabet (в который также входит небезызвестный Google), и он стремился предоставить доступ в интернет для удаленных городов и сел, подключить которые к Всемирной сети иными способами оказывалось слишком дорого или вообще невозможно.И, хотя компания Loon не смогла подключить к интернету всех и каждого, само объявление о закрытии проекта оказалось весьма неожиданным. Хотя стартап добилась определенных успехов в ранних испытаниях и первоначальном развертывании сети, реальность такова, что вдохновляющая миссия «подключить следующий (или последний) миллиард пользователей к интернету» является куда более сложной задачей, чем думают большинство технологических компаний.И все же, почему проект Loon потерпел неудачу? Согласно сообщению в официальном блоге генерального директора компании Аластера Вестгарта от 21 января, в котором была объявлена ​​судьба компании, проект Loon не смог найти способ «снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес».Стартап Loon, изначально созданный из исследовательского подразделения Alphabet X, казалось, имел в своем распоряжении все необходимые вещи, чтобы стать успешным. Во-первых, бизнес-модель, основанная на воздушных шарах, обещала избежать необходимости в крупных инвестициях в инфраструктуру. Вместо этого каждый аэростат может обеспечить покрытие 4G LTE на площади более 11 000 квадратных километров — это в 4 раза больше, чем занимает Москва.В самом лучшем случае, если такую площадь имеет пустое поле, для его покрытия понадобилось бы не менее 200 вышек сотовой связи, а в реальных условиях с домами на пересеченной местности и вовсе несколько тысяч — выгода воздушных шаров кажется очевидной. При этом сами «летающие вышки» могли связываться друг с другом с помощью беспроводных транзитных каналов в миллиметровом диапазоне. Поэтому все, что требуется для покрытия небольшой африканской страны быстрым интернетом — это пара десятков шаров и одна-две наземные станции, подключенные к магистральным линиям интернета.Самой серьезной проблемой на момент испытаний было удержание аэростатов в определенных точках. Посудите сами: для покрытия таких огромных зон воздушные шары должны летать в стратосфере, на высоте более 10 километров. Физически связать их с Землей не представляется возможным, а предоставленные сами себе «летающие вышки» просто улетят по ветру. Решение проблемы оказалось достаточно изящным: сами аэростаты сделали двойными, с внешней оболочкой, наполненной гелием, который и дает подъемную силу, и внутренней, которую можно наполнить воздухом. Изменяя объем воздуха, можно заставить гелий во внешней оболочке также менять объем — а, значит, и подъемную силу.В итоге это дало возможность управлять высотой полета, подбирая удачные ветра для того, чтобы направлять воздушные шары куда нужно. Испытания показали действенность такой модели: в серии опытов инженеры Loon смогли провести аэростаты от Новой Зеландии в определенные точки Австралии.Второй проблемой стала связь: воздушные шары никак не связаны физически друг с другом и станциями на Земле, к тому же они постоянно двигаются под действием ветра и меняют высоту. Поэтому на каждой гондоле пришлось расположить по три приемника в миллиметровом диапазоне, каждый размером с футбольный мяч. Это позволило шарам поддерживать связь на высокой скорости с «близлетающими соседями» и наземными станциями, обеспечивая скорость приема на Земле до 1 мбит/c.Проект Loon впервые получил всемирную известность, когда его воздушные шары обеспечили беспроводное покрытие интернетом Пуэрто-Рико после урагана «Мария», разрушившего телекоммуникационную инфраструктуру острова в сентябре 2017 года. Компания также несколько раз создавала мобильные точки доступа в Перу после стихийных бедствий. Более того, в июле 2020 года стартап развернул коммерческую сеть в Кении в партнерстве с крупнейшим местным провайдером Telkom Kenya.Разумеется, любое развертывание сети стоит денег. И основная проблема таких компаний, как Loon, по словам Сони Хорхе, исполнительного директора Альянса за доступный Интернет (A4AI), заключается в том, что они ожидают необоснованно высокой прибыли. В индустрии высоких технологий «очень быстрый рост часто приводит к ожиданиям очень высокой и очень быстрой прибыли», — говорит Хорхе, но на самом деле такая отдача — редкость. Это вдвойне важно для компаний, работающих с бедными или удаленными сообществами.В итоге Loon, снижая стоимость доступа в интернет в той же Кении, не удалось это сделать достаточно сильно. Например, если типичная ежемесячная стоимость доступа в Интернет традиционными способами на 50 долларов больше, чем может себе позволить средний человек, и аэростаты Loon снижают эту цифру до 25 долларов, это все еще ощутимо больше, чем могут себе позволить обычные люди.Это не означает, что усилия Loon были глупыми или бессмысленными. «Нам совершенно необходимо экспериментировать и вводить новшества», — говорит Хорхе. «Люди в Loon возьмут свои знания и перенесут их куда-нибудь еще, о чем мы пока даже не догадываемся». Технологические разработки Loon уже переносятся в другой проект Alphabet, Taara, который планирует заменить дорогие оптоволоконные кабели более дешевыми беспроводными оптическими лучами. Технологии Loon также могут найти применение в спутниковой связи.Технологические инновации могут быть только частью решения проблемы с доступом в интернет. По словам Хорхе, обеспечение доступного интернета для всех также требует новаторской политики и реалистичного отношения к предположениям, например о том, как быстро вы сможете договориться с правительствами о выделении нужного спектра частот или с местными провайдерами о подключении наземных станций к магистральным линиям интернета.И хотя технологические компании, такие как Loon, могут резко «вылететь в трубу» из-за недооценки стоящих перед ними проблем, реальность такова, что обеспечение глобального доступа в Интернет не является невозможным. Согласно отчету A4AI за 2020 год, стоимость обеспечения доступного 4G-эквивалентного интернета для всех людей старше 10 лет на планете к 2030 году составит около 428 миллиардов долларов — примерно столько же денег мир тратит на газировку в год.Самый важный совет, который Хорхе дает технологическим компаниям вроде Loon, которые стремятся серьезно повлиять на расширение доступного интернета — это четко понять, во что они ввязываются. Другими словами, не пытайтесь угадать, насколько легко вы сможете получить доступ к нужному спектру частот, развернуть оборудование в определенном месте или что-то еще. «Не думайте, что вы легко все это обойдете, потому что вы прекрасный изобретатель», — говорит Хорхе. «Реальность суровее, чем вы думаете».