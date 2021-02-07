Инновационный стартап Loon, который обещал предоставить миру доступ в интернет с помощью высотных аэростатов, спустился с небес на землю в конце января, когда компания объявила о закрытии проекта. С этим объявлением Loon стала очередной компанией в списке технологических стартапов, которые не смогли реализовать благородную цель дешевого всеобщего доступа во Всемирную сеть.
Стартап «бездельников» (именно так переводится «loon» с английского) является дочерней компанией холдинга Alphabet (в который также входит небезызвестный Google), и он стремился предоставить доступ в интернет для удаленных городов и сел, подключить которые к Всемирной сети иными способами оказывалось слишком дорого или вообще невозможно.
И, хотя компания Loon не смогла подключить к интернету всех и каждого, само объявление о закрытии проекта оказалось весьма неожиданным. Хотя стартап добилась определенных успехов в ранних испытаниях и первоначальном развертывании сети, реальность такова, что вдохновляющая миссия «подключить следующий (или последний) миллиард пользователей к интернету» является куда более сложной задачей, чем думают большинство технологических компаний.
И все же, почему проект Loon потерпел неудачу? Согласно сообщению в официальном блоге генерального директора компании Аластера Вестгарта от 21 января, в котором была объявлена судьба компании, проект Loon не смог найти способ «снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес».
Воздушный шар Loon надувается перед запуском.
Стартап Loon, изначально созданный из исследовательского подразделения Alphabet X, казалось, имел в своем распоряжении все необходимые вещи, чтобы стать успешным. Во-первых, бизнес-модель, основанная на воздушных шарах, обещала избежать необходимости в крупных инвестициях в инфраструктуру. Вместо этого каждый аэростат может обеспечить покрытие 4G LTE на площади более 11 000 квадратных километров — это в 4 раза больше, чем занимает Москва.
В самом лучшем случае, если такую площадь имеет пустое поле, для его покрытия понадобилось бы не менее 200 вышек сотовой связи, а в реальных условиях с домами на пересеченной местности и вовсе несколько тысяч — выгода воздушных шаров кажется очевидной. При этом сами «летающие вышки» могли связываться друг с другом с помощью беспроводных транзитных каналов в миллиметровом диапазоне. Поэтому все, что требуется для покрытия небольшой африканской страны быстрым интернетом — это пара десятков шаров и одна-две наземные станции, подключенные к магистральным линиям интернета.
Самой серьезной проблемой на момент испытаний было удержание аэростатов в определенных точках. Посудите сами: для покрытия таких огромных зон воздушные шары должны летать в стратосфере, на высоте более 10 километров. Физически связать их с Землей не представляется возможным, а предоставленные сами себе «летающие вышки» просто улетят по ветру. Решение проблемы оказалось достаточно изящным: сами аэростаты сделали двойными, с внешней оболочкой, наполненной гелием, который и дает подъемную силу, и внутренней, которую можно наполнить воздухом. Изменяя объем воздуха, можно заставить гелий во внешней оболочке также менять объем — а, значит, и подъемную силу.
В итоге это дало возможность управлять высотой полета, подбирая удачные ветра для того, чтобы направлять воздушные шары куда нужно. Испытания показали действенность такой модели: в серии опытов инженеры Loon смогли провести аэростаты от Новой Зеландии в определенные точки Австралии.
Так выглядит наземная станция для связи с аэростатами.
Второй проблемой стала связь: воздушные шары никак не связаны физически друг с другом и станциями на Земле, к тому же они постоянно двигаются под действием ветра и меняют высоту. Поэтому на каждой гондоле пришлось расположить по три приемника в миллиметровом диапазоне, каждый размером с футбольный мяч. Это позволило шарам поддерживать связь на высокой скорости с «близлетающими соседями» и наземными станциями, обеспечивая скорость приема на Земле до 1 мбит/c.
Проект Loon впервые получил всемирную известность, когда его воздушные шары обеспечили беспроводное покрытие интернетом Пуэрто-Рико после урагана «Мария», разрушившего телекоммуникационную инфраструктуру острова в сентябре 2017 года. Компания также несколько раз создавала мобильные точки доступа в Перу после стихийных бедствий. Более того, в июле 2020 года стартап развернул коммерческую сеть в Кении в партнерстве с крупнейшим местным провайдером Telkom Kenya.
Разумеется, любое развертывание сети стоит денег. И основная проблема таких компаний, как Loon, по словам Сони Хорхе, исполнительного директора Альянса за доступный Интернет (A4AI), заключается в том, что они ожидают необоснованно высокой прибыли. В индустрии высоких технологий «очень быстрый рост часто приводит к ожиданиям очень высокой и очень быстрой прибыли», — говорит Хорхе, но на самом деле такая отдача — редкость. Это вдвойне важно для компаний, работающих с бедными или удаленными сообществами.
В итоге Loon, снижая стоимость доступа в интернет в той же Кении, не удалось это сделать достаточно сильно. Например, если типичная ежемесячная стоимость доступа в Интернет традиционными способами на 50 долларов больше, чем может себе позволить средний человек, и аэростаты Loon снижают эту цифру до 25 долларов, это все еще ощутимо больше, чем могут себе позволить обычные люди.
Стратосфера выбрана не случайно — здесь нет облаков или самолетов, а также дуют достаточно сильные ветра, что позволяет быстро транспортировать аэростаты в нужную точку на Земле.
Это не означает, что усилия Loon были глупыми или бессмысленными. «Нам совершенно необходимо экспериментировать и вводить новшества», — говорит Хорхе. «Люди в Loon возьмут свои знания и перенесут их куда-нибудь еще, о чем мы пока даже не догадываемся». Технологические разработки Loon уже переносятся в другой проект Alphabet, Taara, который планирует заменить дорогие оптоволоконные кабели более дешевыми беспроводными оптическими лучами. Технологии Loon также могут найти применение в спутниковой связи.
Технологические инновации могут быть только частью решения проблемы с доступом в интернет. По словам Хорхе, обеспечение доступного интернета для всех также требует новаторской политики и реалистичного отношения к предположениям, например о том, как быстро вы сможете договориться с правительствами о выделении нужного спектра частот или с местными провайдерами о подключении наземных станций к магистральным линиям интернета.
И хотя технологические компании, такие как Loon, могут резко «вылететь в трубу» из-за недооценки стоящих перед ними проблем, реальность такова, что обеспечение глобального доступа в Интернет не является невозможным. Согласно отчету A4AI за 2020 год, стоимость обеспечения доступного 4G-эквивалентного интернета для всех людей старше 10 лет на планете к 2030 году составит около 428 миллиардов долларов — примерно столько же денег мир тратит на газировку в год.
Самый важный совет, который Хорхе дает технологическим компаниям вроде Loon, которые стремятся серьезно повлиять на расширение доступного интернета — это четко понять, во что они ввязываются. Другими словами, не пытайтесь угадать, насколько легко вы сможете получить доступ к нужному спектру частот, развернуть оборудование в определенном месте или что-то еще. «Не думайте, что вы легко все это обойдете, потому что вы прекрасный изобретатель», — говорит Хорхе. «Реальность суровее, чем вы думаете».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Посмотрим, что у Маска будет с его старлинк.
Взлетит ли?
Но как-то дорого для бесплатного интернета, вы не находите?)))
Если это не опечатка, то скорость вообще ни о чём.
И да, 1 мбит/c — это не такая и низкая скорость, можно и видео в 480р посмотреть, с серфингом вообще проблем не будет.