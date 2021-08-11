СЕО американской IT-компании Дэн Гидо (Dan Guido) рассказал, как он нашел свой украденный электроскутер при помощи отслеживания AirTag в «Локаторе» на iPhone. История опубликована в его официальном Twitter-аккаунте.
Судя по всему, Дэн решил перестраховаться заранее и скрыто разместил в корпусе электроскутера две смарт-метки Apple AirTag: одна была в нише возле колеса, а вторая — внутри рулевой стойки. Предосторожность оказалась полезной, так как в одну из прогулок скутер украли. Парень оставил его вечером возле кафе, пристегнув мотоциклетными «наручниками». К слову, он говорит, что, скорее всего, застегнул замок не до конца, и именно поэтому самокат удалось украсть.
Дэн сообщил, что обнаружил девайс на карте «Локатора» на следующий день, но времени разбираться с похитителями у него не было — на руках был билет на самолет в тот же день. Он поехал в аэропорт, будучи уверен, что свой самокат он уже не увидит. Блогер предположил, что система Apple, которая предотвращает слежку, оповестит вора о том, что рядом с ним давненько находится чужой AirTag (или даже два).
Перед вылетом Дэн обратился в полицию, но там ему помогать отказались, так как сотрудники не поняли, что такое AirTag и как он работает. В течение недели своего отсутствия в Нью-Йорке он следил за девайсом по карте — самокат не двигался.
Сойдя с рейса, блогер снова отправился в полицию, чтобы попытаться убедить их помочь и объяснить, как работает «Локатор». Поначалу полицейские отказывались, но потом решили всё же проверить ситуацию и взяли Дэна с собой на заднее сиденье авто.
Приехав на указанную в «Локаторе» геопозицию, Дэн указал на предполагаемую квартиру воров, и тут его осенило — ведь через стенку находится магазин электротехники! Он повел полицейских внутрь.
Зайдя в магазин, он включил звук на AirTag и прислушался — сигнал метки раздался в нескольких шагах от них. Помещение было завалено б/у скутерами и велосипедами, но Дэн мигом отыскал свой девайс и показал на него. Сотрудники магазина хотели были протестовать — откуда он знает, что это его скутер? Они же все одинаковые! Однако приложение Ninebot на iPhone убедило всех присутствующих.
У скутера оказалась перерезана электропередача тормоза, которая проходила вдоль рулевой стойки. Механик оправдал это тем, что женщина, которая принесла самокат, пожаловалась на тормоза, поэтому он перерезал линию. Однако это явно не то действие, которое способно починить тормоза, и Дэн указал на это полицейским. Позже блогер предположил, что каналы обрезали, чтобы избавиться от звуков, которые издавал AirTag.
Пока он осматривал скутер, копы опрашивали сотрудников: знают ли они женщину, которая принесла «найнбот»? Уточняют ли они право собственности у клиентов? Просят ли контактную информацию? На все вопросы они получили отрицательный ответ.
На выходе из магазина Дэн сказал полисмену, что неплохо было бы потребовать запись с камеры видеонаблюдения, поскольку, скорее всего, она будет сразу удалена. Коп вернулся в помещение и продолжил расследование.
Ранее мы рассказывали о других экспериментах с AirTag — умную метку тюнинговали странными способами, а также проверяли нюансы её работы в бытовых условиях.
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