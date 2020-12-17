Уже более 50 лет компания Dolby является лидером на рынке инновационных аудио- и видеотехнологий. Для российского офиса Dolby 2020 год стал юбилейным: в марте исполнилось 10 лет с момента регистрации подразделения. За это время здесь была проведена огромная работа по внедрению глобальных разработок компании. Как эволюционировал звук в кино? Какую роль сыграли в этом процессе Стенли Кубрик и Джордж Лукас? Как изменило индустрию повсеместное распространение мобильных телефонов и других гаджетов? Об этом и многом другом рассказывает генеральный директор Dolby в России и СНГ Алексей Угринович.
Пандемия и новая реальность, в которой оказался весь мир в 2020 году, оказали очень большое влияние на привычки людей, в том числе, на потребление контента. В целом интерес к фильмам и сериалам значительно вырос. По данным сервиса «Работа.ру», основными видами досуга россиян на самоизоляции стали кино, спорт и образование – каждый пятый житель России в это время находил время для просмотра фильмов и сериалов. При этом ожидаемо заметно увеличилась аудитория онлайн-кинотеатров: по оценке TelecomDaily, большинство крупнейших игроков этого рынка отчитались о резком росте числа подписчиков в 2020 году.
Генеральный директор Dolby в России и СНГ Алексей Угринович
Платформы начали активную борьбу за зрителя: они привлекают аудиторию эксклюзивным оригинальным и лицензионным контентом, различными промо-акциями и, в том числе, технологическими «фишками». Огромное значение приобрело качество контента – звук и картинка. Ведь именно благодаря им зачастую создается иммерсивный эффект, который помогает зрителю отвлечься от бытовых дел и перенестись в историю на экране.
Например, возьмем фильм «Ford против Ferrari» – триумфатор последнего Оскара в номинации «Лучший звуковой монтаж». Захватывающая гонка в самом разгаре, автомобили стремительно проносятся мимо, мы слышим рев моторов, трение шин об асфальт. Вдруг пошел дождь, и кажется, что он на самом деле идет вокруг нас. Звук здесь играет едва ли не главную роль. И зрители могут на мгновения стать участниками грандиозной гонки в Ле-Мане. Вот она – сила звука. Но так, конечно, было не всегда.
Студия Dolby Atmos Premier на Мосфильме
Если вернуться почти на 100 лет назад, то мы попадем как раз во время первых экспериментов со звуком в кино. В 1926 году кинокомпания Warner Bros. выпустила несколько звуковых фильмов, которые, в основном, состояли из музыкальных номеров. А затем, годом позднее, вышел фильм «Певец джаза», с которого, как принято считать, началась эра звукового кинематографа. Прогресс шел, но качество звука, конечно, оставляло желать лучшего.
Через пару лет произошло событие, которое разделило историю звука на «до» и «после» – родился инженер и великий изобретатель Рэй Долби. Он с детства интересовался музыкой и кинематографом, много снимал. Отправившись по работе в Индию, в течение двух лет он путешествовал по разным уголкам страны с магнитофоном, записывая местные песни и прочий фольклор. Но потом, прослушав весь записанный материал, понял, что из-за очень сильного фонового шума разобрать что-то практически невозможно. В результате этой поездки Рэй Долби решил посвятить свою жизнь работе со звуком, начав с изобретения системы шумоподавления.
Студия Dolby Atmos Premier на Мосфильме
Нетрудно догадаться, что вскоре он основал компанию Dolby, сотрудники которой уже более 50 лет создают инновации на стыке науки и искусства. За это время слово Dolby стало нарицательным, а логотип компании – символом качества. Сложно найти человека, который никогда его не видел – на киноэкранах, телевизорах и смартфонах или профессиональном оборудовании.
Конечно, основной сферой, с которой ассоциируется компания, является звук в кино. Чтобы добиться этого, пришлось пройти нелегкий путь: убедить и создателей контента, и студии, и кинотеатры в необходимости технологических инноваций. На заре развития компании представители активно работали с ведущими кинематографистами. Так, первым фильмом, который сняли с использованием технологий Dolby, стал «Заводной апельсин» Стенли Кубрика. А технология Dolby Stereo впервые использовалась в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса, что стало настоящим признанием (с тех пор все эпизоды космической саги выходили в форматах Dolby). Затем были «Апокалипсис сегодня» в 1979 году с Dolby 5.1 и «Бэтмен возвращается» в 1992 году с Dolby Digital. К 2010 году в индустрии кино прочно закрепился цифровой формат Dolby Surround 7.1. Признание креативного сообщества послужило своего рода толчком к тому, что все больше и больше кинотеатров стали переоборудовать свои залы. Это был комплексный процесс, затрагивающий все стороны.
Технологический прогресс не стоит на месте и заставляет игроков рынка придумывать новые технологии и форматы, чтобы привлечь и удержать внимание зрителя. У аудитории появляется все больший запрос на качественный контент. Людям нравится зрелищность, они хотят полностью погружаться в происходящее, будь то кино, спорт, видеоигры или музыка. Ответом на этот вызов стала представленная в 2012 году технология Dolby Atmos, которая совершила революцию в мире звука и привела к появлению нового звукового измерения, изменившего киноиндустрию. Первой картиной, созданной с использованием этой технологии, стал мультфильм «Храбрая сердцем».
С помощью технологии звукорежиссеры могут внести в традиционный 6-канальный звук фильма до 128 дополнительных звуковых объектов, задав их положение в пространстве. Это больше, чем может различить человеческое ухо в реальной жизни. То есть простыми словами, получается объемный звук, который окружает зрителя и может полностью погрузить в происходящее на экране. Такой опыт вызывает очень сильные эмоции у зрителей, особенно когда они переживают его впервые. Сейчас с использованием Dolby Atmos снимается подавляющее большинство голливудских блокбастеров и многие отечественные картины.
Иммерсивный звук и картинка сверхвысокого качества – основные тренды в сфере потребления контента на данный момент. Этому процессу сильно способствует развитие и распространение гаджетов – мобильных телефонов, планшетов, телевизоров и даже умных колонок. Выбор качественных устройств с каждым днем все больше. Помимо этого, они становятся более доступными, и все больше людей могут их приобрести. Соответственно никто больше не хочет смотреть контент в плохом качестве на хорошем устройстве.
Компании должны слышать потребителя, и в Dolby мы стараемся не только отвечать трендам, но и во многом задавать их. Мы расширяем экосистему, наши технологии уже активно используются в мобильных устройствах. Кроме того, Dolby – это давно не только звук, но и качественная картинка. Благодаря нашей HDR-технологии Dolby Vision зрители могут увидеть максимально яркие и контрастные изображения.
Куда бы вы ни приехали – от Мурманска до Сочи, от Калининграда до Владивостока, везде есть залы Dolby, у многих телефоны с поддержкой Dolby, люди смотрят кино и сериалы онлайн со звуком Dolby Atmos. Есть известное выражение о том, что звук никто не замечает, пока с ним все нормально. Но это уже давно не так. Звук – очень важная составляющая любого контента, звук может заставить зрителей переживать, смеяться или плакать. А мы в Dolby стремимся дарить людям эти эмоции и выводить индустрию развлечений на новый технологический уровень. И 10 лет успешной работы в России доказывают, что мы идем в правильном направлении.
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