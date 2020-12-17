









Пандемия и новая реальность, в которой оказался весь мир в 2020 году, оказали очень большое влияние на привычки людей, в том числе, на потребление контента. В целом интерес к фильмам и сериалам значительно вырос. По данным сервиса «Работа.ру», основными видами досуга россиян на самоизоляции стали кино, спорт и образование – каждый пятый житель России в это время находил время для просмотра фильмов и сериалов. При этом ожидаемо заметно увеличилась аудитория онлайн-кинотеатров: по оценке TelecomDaily, большинство крупнейших игроков этого рынка отчитались о резком росте числа подписчиков в 2020 году.Платформы начали активную борьбу за зрителя: они привлекают аудиторию эксклюзивным оригинальным и лицензионным контентом, различными промо-акциями и, в том числе, технологическими «фишками». Огромное значение приобрело качество контента – звук и картинка. Ведь именно благодаря им зачастую создается иммерсивный эффект, который помогает зрителю отвлечься от бытовых дел и перенестись в историю на экране.Например, возьмем фильм «Ford против Ferrari» – триумфатор последнего Оскара в номинации «Лучший звуковой монтаж». Захватывающая гонка в самом разгаре, автомобили стремительно проносятся мимо, мы слышим рев моторов, трение шин об асфальт. Вдруг пошел дождь, и кажется, что он на самом деле идет вокруг нас. Звук здесь играет едва ли не главную роль. И зрители могут на мгновения стать участниками грандиозной гонки в Ле-Мане. Вот она – сила звука. Но так, конечно, было не всегда.Если вернуться почти на 100 лет назад, то мы попадем как раз во время первых экспериментов со звуком в кино. В 1926 году кинокомпания Warner Bros. выпустила несколько звуковых фильмов, которые, в основном, состояли из музыкальных номеров. А затем, годом позднее, вышел фильм «Певец джаза», с которого, как принято считать, началась эра звукового кинематографа. Прогресс шел, но качество звука, конечно, оставляло желать лучшего.Через пару лет произошло событие, которое разделило историю звука на «до» и «после» – родился инженер и великий изобретатель Рэй Долби. Он с детства интересовался музыкой и кинематографом, много снимал. Отправившись по работе в Индию, в течение двух лет он путешествовал по разным уголкам страны с магнитофоном, записывая местные песни и прочий фольклор. Но потом, прослушав весь записанный материал, понял, что из-за очень сильного фонового шума разобрать что-то практически невозможно. В результате этой поездки Рэй Долби решил посвятить свою жизнь работе со звуком, начав с изобретения системы шумоподавления.Нетрудно догадаться, что вскоре он основал компанию Dolby, сотрудники которой уже более 50 лет создают инновации на стыке науки и искусства. За это время слово Dolby стало нарицательным, а логотип компании – символом качества. Сложно найти человека, который никогда его не видел – на киноэкранах, телевизорах и смартфонах или профессиональном оборудовании.Конечно, основной сферой, с которой ассоциируется компания, является звук в кино. Чтобы добиться этого, пришлось пройти нелегкий путь: убедить и создателей контента, и студии, и кинотеатры в необходимости технологических инноваций. На заре развития компании представители активно работали с ведущими кинематографистами. Так, первым фильмом, который сняли с использованием технологий Dolby, стал «Заводной апельсин» Стенли Кубрика. А технология Dolby Stereo впервые использовалась в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса, что стало настоящим признанием (с тех пор все эпизоды космической саги выходили в форматах Dolby). Затем были «Апокалипсис сегодня» в 1979 году с Dolby 5.1 и «Бэтмен возвращается» в 1992 году с Dolby Digital. К 2010 году в индустрии кино прочно закрепился цифровой формат Dolby Surround 7.1. Признание креативного сообщества послужило своего рода толчком к тому, что все больше и больше кинотеатров стали переоборудовать свои залы. Это был комплексный процесс, затрагивающий все стороны.Технологический прогресс не стоит на месте и заставляет игроков рынка придумывать новые технологии и форматы, чтобы привлечь и удержать внимание зрителя. У аудитории появляется все больший запрос на качественный контент. Людям нравится зрелищность, они хотят полностью погружаться в происходящее, будь то кино, спорт, видеоигры или музыка. Ответом на этот вызов стала представленная в 2012 году технология Dolby Atmos, которая совершила революцию в мире звука и привела к появлению нового звукового измерения, изменившего киноиндустрию. Первой картиной, созданной с использованием этой технологии, стал мультфильм «Храбрая сердцем».С помощью технологии звукорежиссеры могут внести в традиционный 6-канальный звук фильма до 128 дополнительных звуковых объектов, задав их положение в пространстве. Это больше, чем может различить человеческое ухо в реальной жизни. То есть простыми словами, получается объемный звук, который окружает зрителя и может полностью погрузить в происходящее на экране. Такой опыт вызывает очень сильные эмоции у зрителей, особенно когда они переживают его впервые. Сейчас с использованием Dolby Atmos снимается подавляющее большинство голливудских блокбастеров и многие отечественные картины.Иммерсивный звук и картинка сверхвысокого качества – основные тренды в сфере потребления контента на данный момент. Этому процессу сильно способствует развитие и распространение гаджетов – мобильных телефонов, планшетов, телевизоров и даже умных колонок. Выбор качественных устройств с каждым днем все больше. Помимо этого, они становятся более доступными, и все больше людей могут их приобрести. Соответственно никто больше не хочет смотреть контент в плохом качестве на хорошем устройстве.Компании должны слышать потребителя, и в Dolby мы стараемся не только отвечать трендам, но и во многом задавать их. Мы расширяем экосистему, наши технологии уже активно используются в мобильных устройствах. Кроме того, Dolby – это давно не только звук, но и качественная картинка. Благодаря нашей HDR-технологии Dolby Vision зрители могут увидеть максимально яркие и контрастные изображения.Что касается России, наши решения представлены на этом рынке уже более 30 лет, а офис работает здесь 10 лет – непростой 2020 год стал для нас юбилейным. За это время компания проделала огромный путь. Это работа с кинотеатрами, производителями контента, телерадиовещателями, компаниями-производителями электроники, чтобы рассказать им обо всех преимуществах технологических новинок. Вообще Россия является страной, где Dolby – очень узнаваемый бренд. Наша особенность и, на мой взгляд, ключ к успеху – в том, что мы работаем во всей экосистеме индустрии развлечений.Куда бы вы ни приехали – от Мурманска до Сочи, от Калининграда до Владивостока, везде есть залы Dolby, у многих телефоны с поддержкой Dolby, люди смотрят кино и сериалы онлайн со звуком Dolby Atmos. Есть известное выражение о том, что звук никто не замечает, пока с ним все нормально. Но это уже давно не так. Звук – очень важная составляющая любого контента, звук может заставить зрителей переживать, смеяться или плакать. А мы в Dolby стремимся дарить людям эти эмоции и выводить индустрию развлечений на новый технологический уровень. И 10 лет успешной работы в России доказывают, что мы идем в правильном направлении.