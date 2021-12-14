В России хотят отключать мобильную связь при ЧС всем, кроме «избранных»

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iOS 15 лишилась еще одной важной функции в России. На этот раз пострадал «Частный узел»

На устройствах Apple перестал работать «Частный узел» в России. Вот почему это случилось