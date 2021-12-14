Вместе с долгожданными iOS 15.2 и iPadOS 15.2, которые принесли на совместимые устройства функции «детской защиты», «Отчет о конфиденциальности приложений» и так далее, Apple выпустила обновления для предыдущих версий macOS — Big Sur и Catalina.
Компьютеры Mac под управлением macOS Big Sur получили обновление до версии 11.6.2. Этот апдейт не принес на прошлогоднюю ОС никаких нововведений, однако он крайне важен для установки на все совместимые устройства — сборка закрывает несколько критических уязвимостей, которые неоднократно эксплуатировались хакерами. Речь идет о «дыре», которая позволяла некоторым сторонним приложениям обходить систему защиты Gatekeeper — обычно она проверяет установочные пакеты и предотвращает запуск небезопасного софта.
Помимо этого, Apple устранила две уязвимости в работе Bluetooth, которые могли позволять исполнение произвольного кода со стороны взломщиков. В обновлении также были исправлены некоторые мелкие баги ОС.
Что касается macOS Catalina, то номер версии системы не изменился после апдейта — компьютеры получили только патч безопасности. Он носит номер 2021-008 и включает в себя те же самые исправления, которые перечислены выше для macOS Big Sur 11.6.2. Apple рекомендует этот патч к установке всем пользователям. Напомним, что macOS Catalina работает на Mac, вышедших не ранее 2012 года — то есть, Apple поддерживает их уже более 9 лет.
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