Как нельзя вести себя с таксистами? В «Яндекс Такси» рассказали, за что блокируют пассажиров

Александр
Фото: Unsplash

Представители «Яндекс Такси» рассказали, за что могут ограничить тем или иным клиентам доступ к использованию сервиса. Провиниться может любой пассажир — если не знает, как делать нельзя.

Среди наиболее частых действий, которые приводят к блокировке — одновременный вызов нескольких автомобилей. Некоторые клиенты поступают так, чтобы уехать быстрее или комфортнее: они садятся в ту машину, которая приедет первой, или ту, что выглядит привлекательнее. Остальным водителям приходится уезжать пустыми без заработка, хотя они потратили время и бензин на то, чтобы добраться до места заказа.

Причиной блокировки в «Яндекс Такси» также могут стать неоплаченные поездки. Если за пассажиром числится долг из-за того, что с его карты по какой-то причине не списались деньги, ему будет предложено сначала оплатить предыдущую поездку и лишь тогда он сможет вызвать машину. Кроме того, клиента могут заблокировать за некорректное поведение в машине — например, если водитель пожалуется, что его отвлекали, создавая аварийную ситуацию.

В «Яндекс Такси» отмечают, что клиент может обратиться в службу поддержки, если посчитает, что попал под блокировку незаслуженно. В этом случае сотрудники сервиса разберутся в ситуации и проверят, были ли основания ограничивать ему доступ.

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Комментарии

0
Дима д
А что делают с таксистами, которые, откликаясь у вокзалов или в аэропортах на тариф без попутчиков, заставляют ждать попутчика, при этом не снижая тарифа?Уже было несколько раз, как только начинаются просьбы «я в аэропорту уже четыре часа», выхожу и нахожу другое такси (не Яшу). Служба поддержки бездействует, даже видео отправлял им.
2 часа назад в 15:01
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+131
Basy Дима д
Как это таксист может заставить ждать попутчиков?
2 часа назад в 15:10
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tellurian
+4753
tellurian Дима д
Первый раз про такое слышу.
28 минут назад
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