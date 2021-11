Простая передача чатов из WhatsApp с Android-смартфона на iPhone, с Android на Android, с iPhone на iPhone и с iPhone на Android-смартфон

Возможность быстро переместить данные из WhatsApp (всего за несколько минут).

Поддержка нескольких типов данных: можно передать свои любимые стикеры WhatsApp, аудиозаметки, файлы, тексты и т. д.

Безопасность передачи данных, чаты и файлы не передаются третьим лицам

Примечание. Использование электронной почты для общения в чате — не лучший вариант, это просто эксперимент. Вы не сможете просматривать историю чата в WhatApp, как раньше.

Примечание: на самом деле Move to iOS не поддерживает «перенос WhatsApp с Android на iPhone».







Вы только что купили новое устройство и хотите перенести чаты WhatsApp с Android-смартфона на iPhone, но не знаете, как это делать? Сегодня мы подробно расскажем вам о нескольких способах решении этой задачи.Способ 1. Как быстро перенести все чаты WhatsApp с Android-смартфона на iPhone с помощью специального ПО?Способ 2. Как перенести чаты WhatsApp с Android-смартфона на iPhone с помощью архива из резервной копии?Способ 3. Как перенести сообщения WhatsApp с Android-смартфона на iPhone с помощью электронной почты?Способ 4. Как использовать утилиту «Переместить на iOS» для переноса данных WhatsApp с Android-смартфона на iPhone?Самый простой и наиболее рекомендуемый способ переноса чатов в WhatsApp с Android-смартфона на старый или новый iPhone — с помощью надежного инструмента iCareFone for WhatsApp Transfer . Этот инструмент можно использовать для переноса, резервного копирования и восстановления данных из WhatsApp на разных устройствах.Он прост в использовании и может перенести вашу историю чатов WhatsApp всего за несколько секунд. Вам не нужно вникать в тонкости работы разных технологий, ведь это программное обеспечение сможет сделать всё за вас.1. Скачайте iCareFone for WhatsApp Transfer на компьютер и подключите к компьютеру Android-смартфон и iPhone, используя USB-кабели.2. После подтверждения действий через всплывающие окна необходимо создать резервную копию данных из WhatsApp на исходном устройстве. Следуйте инструкции, как показано на скриншоте.3. Чтобы обеспечить конфиденциальность данных, необходимо подтвердить учетную запись WhatsApp, которую вы использовали для создания резервной копии. Укажите свой номер телефона и нажмите «Подтвердить».4. После проверки данных программа автоматически сгенерирует данные, которые можно будет перенести на целевое устройство.5. Вам потребуется войти в свою учетную запись, чтобы убедиться, что данные появились после завершения передачи чатов WhatsApp с Android-смартфона на iPhone.6. Через некоторое время ваши данные из WhatsApp будут успешно перенесены.iCareFone for WhatsApp Transfer имеет множество преимуществ:Возможно, вам интересно, есть ли другие способы? Да, например, можно перенести данные из WhatsApp с Android на iPhone с помощью резервной копии чата. Как мы знаем, при переустановке WhatsApp на Android появляется сообщение с уведомлением о необходимости восстановления из локальной резервной копии.Примечание: это не относится к iPhone, тем не менее, мы все равно объясним, как восстановить данные из резервной копии. Имейте в виду, что этот метод применим только к при переносе данных с Android на Android.1. Разблокируйте свое Android-устройство и запустите WhatsApp.2. Перейдите в «Настройки» > «Чат» > «Резервное копирование чата» и нажмите кнопку резервного копирования.3. Вам необходимо удалить WhatsApp на своем старом телефоне, а затем открыть его на новом и войти в WhatsApp со своей учетной записью.4. Появится всплывающее окно с предложением восстановить файлы из резервных копий, хранящихся в облаке.Через некоторое время вы обнаружите, что успешно сможете восстановить сообщения WhatsApp с Android на iPhone . Теперь вы также можете использовать WhatsApp на iPhone.Использовать электронную почту для передачи сообщений из WhatsApp очень просто:1. Откройте WhatsApp.2. Перейдите в «Настройки» > «Настройки чата» > «История чата» > «Электронная почта».3. Выберите файл истории чата WhatsApp для передачи. Также можно прикрепить мультимедийные файлы (или обойтись без них).4. Затем вы войдете на страницу отправки, убедитесь, что вы вошли в свой WhatsApp на новом iPhone, а затем отправите на него историю чата.Вы когда-нибудь слышали о приложении: Move to iOS? Оно было разработано компанией Apple. Вы можете установить это приложение на свой Android-смартфон из Google Play и использовать его для переноса файлов с одного устройства на другое.Как использовать Move to iOS:1. Загрузите и установите Move to iOS на свой Android-смартфон.2. Примите условия, после чего откроется экран «Найдите свой код».3. Затем настройте iPhone, пока не увидите экран «Переместить с Android». Появится 10-значный или 6-значный код. Обратите внимание: если вы настроили устройство, вам необходимо сначала выполнить его сброс до заводских настроек.4. Введите код на своём Android-смартфоне.5. Выберите файлы, которые вы хотите перенести на iPhone, и дождитесь завершения процесса.После того, как вы прочитали всё это, вы знаете, что можно всего за несколько кликов перенести чаты WhatsApp с Android-смартфона на iPhone , и в этом вам пригодится утилита iCareFone for WhatsApp Transfer