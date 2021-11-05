Простая передача чатов из WhatsApp с Android-смартфона на iPhone, с Android на Android, с iPhone на iPhone и с iPhone на Android-смартфон

Возможность быстро переместить данные из WhatsApp (всего за несколько минут).

Поддержка нескольких типов данных: можно передать свои любимые стикеры WhatsApp, аудиозаметки, файлы, тексты и т. д.

Безопасность передачи данных, чаты и файлы не передаются третьим лицам

Примечание. Использование электронной почты для общения в чате — не лучший вариант, это просто эксперимент. Вы не сможете просматривать историю чата в WhatApp, как раньше.

Примечание: на самом деле Move to iOS не поддерживает «перенос WhatsApp с Android на iPhone».





