Как снимать фото 48 Мп вместо 12 Мп на iPhone 14 Pro и iPhone 15



Фото: 9to5Mac





Компания Apple обновила разрешение камеры в iPhone 14 Pro, установив матрицу в 48 Мп вместо исторических 12 Мп. Однако по умолчанию смартфоны продолжают снимать с разрешением 12 Мп, используя большее количество пикселей для захвата цвета и передачи деталей.





Откройте «Настройки» → «Камера»

Выберите «Форматы»

На iPhone 15 / 15 Plus включите тумблер «Управление разрешением»

На iPhone 14 Pro / 15 Pro (и Max) включите пункт «ProRAW и управление разрешением»

Откройте меню «По умолчанию (профессиональная съёмка)»

Выберите либо ProRAW (до 48 Мп), либо HEIF Max (до 48 Мп).

Чтобы получить снимок разрешением именно 48 Мп, придется включить несколько настроек вручную. Имейте в виду, что такие фото весят в несколько раз больше обычных.Готово! Теперь откройте приложение «Камера», убедитесь, что в углу присутствует пиктограмма HEIF MAX или RAW MAX, и делайте снимок. Фотографировать нужно в режиме 1х, иначе смартфон снова перейдет на 12 Мп.