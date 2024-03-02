Как снимать фото 48 Мп вместо 12 Мп на iPhone 14 Pro и iPhone 15

Фото: 9to5Mac
Компания Apple обновила разрешение камеры в iPhone 14 Pro, установив матрицу в 48 Мп вместо исторических 12 Мп. Однако по умолчанию смартфоны продолжают снимать с разрешением 12 Мп, используя большее количество пикселей для захвата цвета и передачи деталей.
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Чтобы получить снимок разрешением именно 48 Мп, придется включить несколько настроек вручную. Имейте в виду, что такие фото весят в несколько раз больше обычных.
- Откройте «Настройки» → «Камера»
- Выберите «Форматы»
- На iPhone 15 / 15 Plus включите тумблер «Управление разрешением»
- На iPhone 14 Pro / 15 Pro (и Max) включите пункт «ProRAW и управление разрешением»
- Откройте меню «По умолчанию (профессиональная съёмка)»
- Выберите либо ProRAW (до 48 Мп), либо HEIF Max (до 48 Мп).
Готово! Теперь откройте приложение «Камера», убедитесь, что в углу присутствует пиктограмма HEIF MAX или RAW MAX, и делайте снимок. Фотографировать нужно в режиме 1х, иначе смартфон снова перейдет на 12 Мп.