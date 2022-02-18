Откройте Telegram

Нажмите «Настройки» и найдите строку «Избранное»

Наберите текст напоминания, добавьте ссылку или картинку, если это требуется

Нажмите и удерживайте кнопку отправки — появится пункт «Задать напоминание»

Выберите день и время, после чего нажмите «Напомнить»

Для быстрого доступа чат «Избранного» можно закрепить.

Откройте Telegram

Нажмите на строку поиска по чатам — появится иконка «Избранное»

Перейдите в «Избранное» и наберите текст напоминания с картинками и ссылками, если нужно

Тапните по кнопке отправки двумя пальцами (или нажмите на нее правой кнопкой мыши) — появится пункт «Задать напоминание»

Выберите день и время, после чего нажмите «Отправить»

Закрепите «Избранное» в списке чатов для быстрого доступа в дальнейшем.

Telegram по праву считается продвинутым и качественным мессенджером. Он набирает популярность по всему миру, и вполне заслуженно. Одной из причин народной любви стала его продуманность и внимание к деталям.В чем это выражается? Среди прочего, разработчики Telegram предусмотрели всякие удобные фишки, которые не имеют прямого отношения к общению в мессенджере, но всё же очень пригождаются в повседневной жизни. Они превращают обычный мессенджер в полезный комбайн для решения повседневных задач.Одной из фишек, делающих Telegram очень удобным, является возможность устанавливать напоминания самому себе. Да, благодаря ему можно реже использовать календарь или приложения для напоминаний.В заданное время вам придет ваше собственное сообщение со всеми приложенными данными — это и есть напоминание.