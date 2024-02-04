Какую «Яндекс Станцию» выбрать в 2024 году? Собрали все модели и их отличия

С каждым годом умные колонки всё плотнее входят в нашу обычную жизнь. По статистике, в течение 2023 года такие девайсы вошли в число самой продаваемой электроники в России.
Различные бренды, от Apple до Xiaomi, выпускают умные колонки и интегрируют в них своих голосовых помощников. Однако с русским языком Siri, Alexa и даже Google Assistant работают не очень хорошо, и, как следствие, оказываются скорее бесполезными. Совсем другая ситуация с «Алисой» — помощником от «Яндекса».
Здесь мы разберемся, какие «Яндекс Станции» сейчас продаются в стране, чем они отличаются, и кому какую выбрать.
Зачем нужна «Яндекс Станция»Умные колонки больше нельзя назвать игрушками-однодневками, они научились выполнять множество разных задач:
- Воспроизведение музыки
- Использование в качестве акустики для ТВ
- Голосовой поиск информации
- Стриминг контента со смартфона
- Управление умным домом
- Будильник
- Помощь на кухне (поиск и озвучка рецептов, таймер на приготовление)
- Собеседник для ребенка
- Радионяня.
Какие бывают «Яндекс Станции»На момент публикации компания предлагает линейку из восьми моделей. Давайте пройдемся по очереди.
Станция Лайт
Это самая базовая колонка, которая есть в линейке. Она предлагается в шести ярких цветах корпуса и точно понравится ребенку, а в интерьер привнесет слегка шальной акцент. Устройство небольшое, всего 90 х 55 мм, весит при этом 230 грамм.
Внутри спрятался 5-ваттный динамик, который отлично подойдет для голосового общения; к слову, колонка управляется как командами, так и сенсорными кнопками. Четыре микрофона позволят колонке отлично вас слышать, а шесть характеров «Алисы» повеселят детей. Колонка подключается к ТВ и умеет им управлять. Стоит 5 490 рублей.
Станция Мини (и Мини с часами)
Два одинаковых по сути девайса, которые различаются лишь циферблатом с часами на одной из боковых сторон и тысячей рублей в ценнике. Колонки чуть побольше «Лайта» — 97 х 97 х54 мм, при этом динамик уже 10-ваттный, а оформление — текстиль.
Все описанные выше функции «Алисы» здесь тоже есть: разные характеры, управление умным домом и ТВ, полноценное голосовое общение. На нашем сайте выходил обзор «Станции Мини». Стоят девайсы 7 990 и 8 990 рублей соответственно.
Станция Миди
Это новинка в линейке, которая может побороться за роль небольшой домашней аудиосистемы. Она побольше (96 х 96 х 110 мм) и скрывает внутри 3 динамика с двумя пассивными излучателями — низкие частоты вы точно не пропустите. Мощность в 24 Ватта раскачает небольшую спальню и позволит посмотреть кино с комфортом, тем более что две «Миди» можно объединить в стереопару.
Наш обзор колонки читайте тут. Фишка модели — подстройка звука под окружение и протокол Zigbee 3.0. Колонка «понимает» параметры комнаты, в которой находится, и корректирует звучание. Управление тоже весьма взрослое: с помощью сенсорной панели, сенсорных кнопок, либо, разумеется, голосом. Ценник — 14 990 рублей.
Станция 2
Классический форм-фактор домашней колонки в пяти спокойных и стильных цветах корпуса. Мощность двух динамиков составляет 30 Ватт, два пассивных радиатора отвечают за сочность баса. Колонка немаленькая — 123 х 99 х 199 мм, и весит 1,5 кг. Разумеется, это скорее настольный вариант.
Наш обзор этой колонки найдете тут. Как и «Миди», «Станция 2» может предложить стандарт Zigbee 3.0 для умного дома — в ней уже есть хаб, к которому коннектится всё, от датчиков до розеток. Если заранее создать сценарии с использованием Zigbee, то они будут работать даже без активного интернет-соединения. Стоит девайс 17 990 рублей.
«Станция Макс»
Устройство претендует на роль полноценной аудиосистемы в вашей квартире. Пять встроенных динамиков суммарно выдают до 65 Ватт мощности, а семь микрофонов обеспечат вам возможность докричаться до «Алисы», чтобы сделать потише. Чтобы не показалось мало, девайс поддерживает Dolby Audio и умеет работать в паре с такой же колонкой.
Управлять колонкой можно голосом, сенсорной поверхностью, а также комплектным пультом. Габариты — 141 х 141 х 231 мм, вес — 2,7 кг. Существует две версии «Макса»: с протоколом Zigbee за 33 990 рублей и без него за 27 990 рублей (она не всегда в наличии).
«Станция Дуо Макс»
Это вершина линейки умных колонок «Яндекса», звонкий царь звука и яркий повелитель вашего досуга. Единственная колонка бренда со встроенным сенсорным дисплеем диагональю 10,5 дюйма способен заменить планшет, а вкупе с «фронталкой» на 13 Мп отлично подойдет для видеозвонков. Со звуком тоже всё в порядке: 3 динамика мощностью 60 Ватт, два пассивных радиатора и коррекция звука под параметры комнаты. А еще — 8 микрофонов, чтобы вас отлично слышали и «Алиса», и собеседники по видеоконференции.
«Станция Дуо Макс» поддерживает Zigbee 3.0 со всеми его преимуществами. Если вам есть что скрывать, то просто передвиньте механическую «шторку» для отключения камеры и микрофонов. Наш главред уже протестировал новинку и рассказал о своих ощущениях. Габариты — 256 х 118 х 240 мм, вес — 3,3 кг, цена — 42 990 рублей.
Так какую же выбрать?Давайте наметим несколько бытовых сценариев и определим, какая «Станция» для них подойдет:
- Общаться с «Алисой», управлять умным домом, слушать подкасты и не брать кредит? Смотрите на «Станцию Лайт» — предложит полную функциональность «Алисы» и ничего лишнего.
- Включать сказки ребенку и пользоваться радионяней? Можно взять два «Лайта» или «Мини» с часами или без — одну себе, другую сыну или дочке.
- Требуется колонка для сериалов и фоновой музыки? Отлично подходит «Миди» или «Станция 2» — исходите из размеров корпуса, мощности и доступных расцветок.
- Позарез нужно смотреть телешоу на кухне, ставить таймер для приготовления пищи и искать рецепты «без рук»? Отлично подойдет «Мини с часами», она погромче «Лайта» и точно перекричит шипение курочки.
- Хотите часто и в удовольствие слушать музыку, и периодически смотреть кино с семьей или друзьями? Берите два «Макса» и объединяйте их в стереопару.
- Есть идея «раскидать» колонки по комнатам, чтобы под рукой были информация из сети и умный дом? Подойдут любые из списка, но особенно — несколько «Станций Мини», в том числе с часами (в спальню), и «Макс» (в гостиную).
- Нужна умная аудиосистема с нормальным басом и нестыдным звуком? Берите два «Макса» в стереопаре, не пожалеете.
- Хочется иметь устройство «всё в одном», а старенький десятилетний iPad уже дышит на ладан? Бегом за «Дуо Максом», он умеет буквально всё, и звуком порадует.
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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN