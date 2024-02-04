Какую «Яндекс Станцию» выбрать в 2024 году? Собрали все модели и их отличия





С каждым годом умные колонки всё плотнее входят в нашу обычную жизнь. По статистике, в течение 2023 года такие девайсы вошли в число самой продаваемой электроники в России.



Различные бренды, от Apple до Xiaomi, выпускают умные колонки и интегрируют в них своих голосовых помощников. Однако с русским языком Siri, Alexa и даже Google Assistant работают не очень хорошо, и, как следствие, оказываются скорее бесполезными. Совсем другая ситуация с «Алисой» — помощником от «Яндекса».



Здесь мы разберемся, какие «Яндекс Станции» сейчас продаются в стране, чем они отличаются, и кому какую выбрать.





Зачем нужна «Яндекс Станция»

Воспроизведение музыки

Использование в качестве акустики для ТВ

Голосовой поиск информации

Стриминг контента со смартфона

Управление умным домом

Будильник

Помощь на кухне (поиск и озвучка рецептов, таймер на приготовление)

Собеседник для ребенка

Радионяня.

Какие бывают «Яндекс Станции»

Так какую же выбрать?

Общаться с «Алисой», управлять умным домом, слушать подкасты и не брать кредит? Смотрите на «Станцию Лайт» — предложит полную функциональность «Алисы» и ничего лишнего.

Смотрите на «Станцию Лайт» — предложит полную функциональность «Алисы» и ничего лишнего. Включать сказки ребенку и пользоваться радионяней? Можно взять два «Лайта» или «Мини» с часами или без — одну себе, другую сыну или дочке.

Можно взять два «Лайта» или «Мини» с часами или без — одну себе, другую сыну или дочке. Требуется колонка для сериалов и фоновой музыки? Отлично подходит «Миди» или «Станция 2» — исходите из размеров корпуса, мощности и доступных расцветок.

Отлично подходит «Миди» или «Станция 2» — исходите из размеров корпуса, мощности и доступных расцветок. Позарез нужно смотреть телешоу на кухне, ставить таймер для приготовления пищи и искать рецепты «без рук»? Отлично подойдет «Мини с часами», она погромче «Лайта» и точно перекричит шипение курочки.

Отлично подойдет «Мини с часами», она погромче «Лайта» и точно перекричит шипение курочки. Хотите часто и в удовольствие слушать музыку, и периодически смотреть кино с семьей или друзьями? Берите два «Макса» и объединяйте их в стереопару.

Берите два «Макса» и объединяйте их в стереопару. Есть идея «раскидать» колонки по комнатам, чтобы под рукой были информация из сети и умный дом? Подойдут любые из списка, но особенно — несколько «Станций Мини», в том числе с часами (в спальню), и «Макс» (в гостиную).

Подойдут любые из списка, но особенно — несколько «Станций Мини», в том числе с часами (в спальню), и «Макс» (в гостиную). Нужна умная аудиосистема с нормальным басом и нестыдным звуком? Берите два «Макса» в стереопаре, не пожалеете.

Берите два «Макса» в стереопаре, не пожалеете. Хочется иметь устройство «всё в одном», а старенький десятилетний iPad уже дышит на ладан? Бегом за «Дуо Максом», он умеет буквально всё, и звуком порадует.