Хотите скачать ChatGPT на компьютер или смартфон? Вы можете пожалеть об этом

Олег

ChatGPT


В интернете распространяется новый вид кибермошенничества, связанный с ChatGPT. Об этом написали в Digital Trends.

Согласно источнику, эксперты по кибербезопасности обнаружили, что злоумышленники применяют новую схему обмана людей, интересующихся нейросетями. Они создают сайты, брендированные OpenAI, на которых размещают ссылки на скачивание трояна.

Исследователь безопасности в сети Доминик Альвьери впервые обнаружил такой веб-сайт около полутора недель назад. Он случайно набрел на сайт chat-gpt-pc.online и был поражен, насколько он похож на оригинальный ресурс OpenAI. Мошенники очень достоверно скопировали лендинг, и предлагали пользователю загрузить официальное приложение ChatGPT для Windows. Разумеется, под ссылкой прятался троян, известный как Redline. 

Слева оригинал, справа подделка

После этого случая количество новых доменов, включающих слова OpenAI и ChatGPT, постоянно растет. Более того, разводилы совершенно легально покупают рекламу для таких веб-сайтов в популярных соцсетях, призывая скачать «официальный клиент» чат-бота. Например, уже найдены и рассекречены такие сайты как chatgpt-go.online, openai-pc-pro.online, pay.chatgptftw.com и так далее. К слову, последний маскируется под страницу оплаты подписки ChatGPT Plus

Однако опасность подстерегает не только Windows-пользователей. В Google Play Store тоже появилась масса Android приложений, выдающих себя за оригинальные клиенты ChatGPT. Внутри этого софта в лучшем случае находится много рекламы и спама, при этом нередко прячется троян. Некоторые из этих вредоносов уже известны под другими обличиями, но кое-какие до сих пор пытаются идентифицировать.

Спектр возможностей троянов, маскирующихся под ChatGPT, очень широк. Поддельные приложения умеют рассылать платные СМС, воровать журналы вызовов, списки контактов и СМС, файлы и фотографии, подсматривать нажатия кнопок на клавиатуре и красть данные платежных карт и так далее.

Чтобы не попасться на эти трюки, вам нужно знать: на данный момент у OpenAI нет ни одного официального пользовательского приложения для ChatGPT ни для одной платформы. Взаимодействие с чат-ботом происходит исключительно в веб-интерфейсе. Кстати, скоро для всех желающих будут доступны три приложения от Microsoft со встроенным ChatGPT.

Существует также Telegram-бот с ChatGPT, но его создали энтузиасты. Пока что он не содержит подписок, сторонних ссылок или чего-то подозрительного. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
ChatGPT внезапно начал дерзить и огрызаться. Лучше его не злить!
Хотите попробовать нейросеть, но не знаете, где её найти? Поможет AICyclopedia
Мошенники приспособились обманывать россиян с помощью ChatGPT
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Seagull
–430
Seagull
А если не хочу?
час назад в 15:23
#
+75
ProLogic6 Seagull
че зашол тогда остроумец? насрать в комментах? насрал молодец иди восвояси
час назад в 15:41
#
Купить рекламу